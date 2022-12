Dana parla di Putin al GF VIP: “Lo amo”. Il pubblico chiede la squalifica

Non hanno fatto ridere per nulla le parole di Dana su Putin nella casa del Grande Fratello VIP 7

Per non essere una VIP, Dana sta facendo parecchio parlare di se. Ma forse non nel migliore dei modi. La prossima puntata del Grande Fratello VIP 7 andrà in onda il 26 dicembre ma se continua così, Dana potrebbe non aprire i regali nella casa ( il pandoro lo hanno già mangiato ieri, per cui non possiamo dire che non mangerà i dolci del Natale con gli altri concorrenti). Nelle ultime ore la concorrente marocchina è stata protagonista assoluta di litigate imbarazzanti. Ha urlato, usato parolacce, insultato senza motivo gli altri concorrenti. Ma del resto quando fai entrare nella casa del GF VIP una persona sconosciuta che non ha nulla da perdere anzi, che potrebbe persino uscire più nota di prima da questa esperienza, puoi aspettarti di tutto. Nelle ultime ore, circola sui social, un video che è diventato virale e che per molti spettatori, è decisamente più offensivo della frase blasfema che è costata la squalifica a Riccardo Fogli.

La Saber, parlando con Sarah e Attilio di uomini e politica ha affermato di essere innamorata di Putin e ha elogiato il presidente russo. Visto quello che stiamo vivendo da febbraio a questa parte, forse quella risatina squallida mentre si parlava di personaggi come Putin, sarebbe stato meglio evitarla.

Bufera contro Dana dopo le parole su Putin

Mentre dialogava con Sarah Altobello e Attilio Romita, la Saber ha affermato: “Il mio preferito. Lo amo, Putin. (…) Se mi dici, ‘Chi è il tuo uomo ideale?’, ti direi Putin“. I tre stavano parlando delle esperienze lavorative di Romita e dei suoi incontri.

Mentre la Altobello ha cercato attonita di deviare il discorso – “A me era Trump, perché io facevo la sosia di Melania Trump” ma dal volto della pugliese si capiva bene che era in forte imbarazzo per quello che stava ascoltando. Dana, continuando a ridacchiare, come se fosse tutto normale, ha chiesto a Romita di andare avanti nei suoi racconti. E ha detto: “Com’è lui, ti prego. Parlami di Putin. E’ lui il mio uomo“.

Vi mostriamo il video

Dana a Sarah: -“Il mio preferito lo amo, se mi dici chi è il tuo uomo ideale ti direi Putin”CHE IMBARAZZO 🥶#gfvip #incorvassi #gioiellers pic.twitter.com/z0urNJiNQH December 22, 2022

Sono molti i fan del GF VIP a chiedere la squalifica di Dana dopo aver sentito queste affermazioni. Bisogna ammettere che Alfonso Signorini quest’anno le sta azzeccando davvero tutte.