Il clamoroso ritorno di Cricca ad Amici 22: le anticipazioni

Un clamoroso risvolto nella puntata di Amici 22 di oggi: Cricca torna nella scuola, ecco che cosa è accaduto

E’ successo davvero di tutto nella puntata di Amici 22 che è stata registrata oggi. Le anticipazioni sono clamorose perchè nella puntata odierna, ha fatto il suo ritorno Cricca. Ma che cosa è successo e perchè il cantante che era stato eliminato nell’ultimo appuntamento del talent di Canale 5 ha potuto avere questa seconda possibilità? Come vi abbiamo già raccontato, nella puntata di oggi di Amici 22, alcuni allievi sono stati puniti per via di qualcosa accaduto nella casetta la notte di Capodanno. Gli allievi, come era successo anche l’anno scorso, sono rimasti in casetta per via del covid e per non avere contatti con l’esterno. Alcuni di loro però hanno fatto qualcosa di molto grave. La produzione ha scoperto quanto accaduto solo il 6 gennaio, dopo che Cricca aveva fatto la sua sfida ed era stato eliminato. I professori e Maria de Filippi hanno quindi spiegato che se avessero saputo prima quanto successo, non ci sarebbe stata la sfida di Cricca. Questo è il motivo per il quale il cantante ha potuto fare una nuova sfida e giocarsi la possibilità di entrare nella scuola. E’ la prima volta che succede e la cosa potrebbe persino creare un precedente.

Cricca rientra ad Amici 22

Cricca quindi oggi ha partecipato alla registrazione e ha avuto modo di sfidare una delle allieve che è stata punita. Valeria, entrata da pochissimo nella scuola, era tra le persone che sono state punite dalla produzione e dai prof. I due cantanti hanno quindi fatto la sfida e Cricca ha vinto. L’allievo di Lorella Cuccarini ha quindi riavuto la sua maglietta.

Nella registrazione di Amici 22 di oggi c’è stato anche il ritorno di Rita. La ballerina fa parte di nuovo della scuola ma ha ricevuto una bellissima notizia. C’è una borsa di studio per lei e proprio come è successo ad altri ex allievi di Amici ( lo scorso anno e Serena) andrà a studiare a New York.