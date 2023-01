Wilma Goich su Nikita: “Frequenta i medium e non ha gli occhi buoni”

I fan di Nikita non hanno gradito le parole di Wilma Goich che ancora una volta ha detto delle cose discutibili sul conto della Pelizon

Wilma Goich continua ad avere il dente avvelenato nei confronti di Nikita Pelizon e non fa praticamente nulla per nasconderlo. La donna è convinta tra l’altro che Nikita sia interessata a Daniele e per questo la provochi di continuo andando a coccolare il Dal Moro. Perchè poi questa dovrebbe essere una provocazione, visto che Wilma non è la fidanzata di Daniele, non è dato saperlo ma la cantante resta su questa posizione e sparla spesso durante il giorno con gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP 7 di questa situazione. Nelle ultime ore, sono diventati però virali dei video, che mostrerebbero delle cose molto particolari che la Goich ha detto su Nikita. Frasi che per molti spettatori andrebbero al di là del gioco e supererebbero i limiti…

“Mai guardare negli occhi le persone cattive o che ti sfidano, perché ti trasmettono quello che vogliono. E lei lo sa. Perché lei frequenta queste persone che fanno queste cose“ queste le parole di Wilma Goich che ha spiegato agli altri concorrenti che cosa pensa di Nikita e della vicenda dei medium.

Le parole di Wilma Goich su Nikita

Wilma confessa quello che sarebbe accaduto qualche giorno fa: “L’altra sera parlavamo di mia figlia che è morta e le è scappato e mi ha detto ‘io conosco delle persone che ti mettono in contatto con…’. Io le ho detto subito ‘intanto non lo farei mai e poi non ci credo’. Per me quelli hanno dei trucchi e prendono in giro i genitori come me. Non andrò mai da questi soggetti. E lei insisteva dicendo ‘ti assicuro che sono persone affidabili’. Saranno come dice lei, ma io non lo farò mai e punto! Io vado a letto e dico le mie preghiere e basta.”

La Goich ha poi continuato: “Non ho bisogno di mettermi in contatto con mia figlia. Che poi ce l’ho dentro di me, io la sento sempre accanto. Non ho mica bisogno di andare a dare fastidio alle anime. –

E’ chiaro che Wilma Goich sia liberissima di avere le sue idee su questo mondo, sui medium e via dicendo ma quando si parla in un reality di determinati argomenti bisognerebbe farlo con un certo tatto. La Cantante ha poi detto: “Non mi piacciono queste cose. Due sere fa Nikita mi ha detto queste cose. Lei frequenta queste cose. Bisogna diffidare di queste persone che hanno questo magnetismo. Ho sensazioni che non mi piacciono e lo dico dall’inizio. Non ha gli occhi buoni”.