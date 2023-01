Cricca rientra ad Amici 22 e striglia Valeria ma il pubblico critica le sue parole e lancia accuse

Piovono accuse contro Cricca dopo la puntata speciale di Amici 22: frase spiacevole, il pubblico si fa delle domande

Come ha spiegato Lorella Cuccarini, quello che è successo nella puntata di Amici 22 in onda oggi è stato storico e forse non si ripeterà più ( di certo se lo augura la produzione del programma d Canale 5 che mai come in questa edizione ha avuto a che fare con scapestrati) . Cricca ha avuto la possibilità di rientrare nella classe di Amici 22 dopo una sfida con Valeria. La cantante è stata una delle colpevole dei fattacci di Capodanno e visto che quei fatti erano accaduti prima della sfida persa da Cricca, Lorella ha chiesto che avesse lui la possibilità di farla. D’accordo Rudy Zerbi, che aveva voluto la sfida di Cricca vista la sua posizione in classifica. Ma considerato che Giovanni ha sempre mantenuto un atteggiamento educato e rispettoso e non ha mai commesso un errore nel suo percorso, Lorella ha fatto la sua proposta, accettata dalla produzione. Il pubblico ha accolto con piacere questa decisione, amando molto Cricca ma poi, c’è stato un momento di imbarazzo. Il motivo? Una frase di Cricca che forse, a detta di una fetta di pubblico, ha sbagliato nei confronti della sua compagna. Valeria ha perso la sfida, Cricca l’ha abbracciata e poi ha avuto qualcosa da ridire. Le parole del cantante, non sono passate inosservate ( la faccia di Maria in quel momento è tutta un programma). E il pubblico questa volta non si è schierato dalla sua parte anzi. Molti hanno pensato che sia stata lui a fare la “spia” dopo l’eliminazione, in merito a quello che era successo a Capodanno. Un po’ difficile visto che Cricca non era neppure in casetta la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio 2023.

Le parole di Cricca non piacciono al pubblico di Amici 22

Dopo aver abbracciato Valeria, il cantante ha commentato: “Che ti serva da lezione, magari. L’unica cosa che ti posso dire. Non sbaglierai più. Poi faremo un featuring quando finiremo“. Questa sorta di “morale” fatta da Cricca non è stata digerita dal pubblico. Difficile però pensare che sia stato lui a spifferare qualcosa visto che Wax, NDG e Tommy tre dei migliori amici di Cricca.