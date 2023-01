Amici 22 Samu ci risiamo: come è finita la sfida? Gli spoiler

Samu ha superato la sfida nell'ultima registrazione di Amici 22? Ecco news e anticipazioni con gli spoiler della puntata

Il pubblico che segue con affetto e passione Amici 22 non vede l’ora di sapere come è andata a finire per Samu. Il ballerino di Emanuel Lo dopo la punizione per i fattacci di Capodanno, è stato messo in sfida, come i suoi compagni. Il suo destino però è stato molto diverso. Ha iniziato la sfida con Paky ma il giudice ha chiesto di vedere anche delle comparate, non riuscendo a esprimere un giudizio. E così nella puntata di domenica di Amici 22 abbiamo visto Samu scendere in pista e affrontare la sfida con Paky. Sfida che però è stata interrotta dalla maestra Celentano che ha deciso di chiedere un banco in più e portare nella sua squadra Paky. La maestra ha un ballerino fortissimo per ogni categoria: Isobel e Ramon sono imbattibili e con Paky potrebbe aver fatto tris! E’ stato lo stesso Samu, dopo la sfida, parlando con il suo amico, a complimentarsi per la sua enorme bravura. E le sfide, o meglio la sfida di Samu? Il 25 gennaio 2023 è stata registrata una nuova puntata di Amici 22, quella che vedremo domenica. Per cui vedremo anche la sfida di Samu? Non proprio. Scopriamo con gli spoiler e le anticipazioni, quello che è accaduto in questa ultima registrazione del talent di Canale 5.

Amici 22 anticipazioni e spoiler: come è finita la sfida di Samu?

Per tutta la settimana quindi Samu si è allenato e si è preparato in sala per la sfida con la consapevolezza di dover per forza fare molto bene per vincere. Nel frattempo Emanuel Lo ha deciso di perdonare sia Samu che Maddalena, concedendo a entrambi di non dover più andare a letto alle 22 e di poter comunicare con il loro cellulare, seppur rispettando le regole. Insomma per Samu sta tornando tutto alla normalità manca solo la maglia.

Nella registrazione di ieri però Samu la sfida non l’ha fatta. Secondo le anticipazioni che circolano in rete, con le testimonianze del pubblico presente, alla fine lo sfidante di Samu, non era disponibile. Forse il covid o forse un altro malessere. Il ballerino sfidante in ogni caso, non ha potuto essere nello studio di Amici 22 per cui anche questa volta, Samu è rimasto in scuola. Non ha fatto la sfida e capiremo se sarà solo rimandata o se alla fine si deciderà di non farla più.