Daniele Dal Moro, il padre al GF Vip: “Non devi dimostrarmi più nulla”

Sono importanti le parole del padre di Daniele Dal Moro al GF Vip nel loro confronto così emozionante

Serata piena di emozioni al GF Vip stasera per Daniele Dal Moro che ha ricevuto la visita del padre dopo avere fatto arrabbiare Alfonso Signorini e dopo avere confermato che il non fidarsi oggi di Oriana deriva anche dal suo passato. La sorpresa nel cortiletto del padre di Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip arriva per portargli qualche consiglio, il conforto di cui ha bisogno, le parole che hanno reso il loro incontro così importante. “L’importante è rimanere sempre se stessi e tu nel bene e nel male in questi quattro mesi sei sempre rimasto te stesso e noi io e tutti a casa a partire da questo siamo molto orgogliosi di te. In questi 4 mesi hai saputo farti conoscere e apprezzare rimanendo sempre te stesso – ha continuato il padre di Daniele Dal Moro – certo con il tuo carattere, con i tuoi racconti delle tue sofferenze, con le tu emozioni e certo anche con le tue esagerazioni, ma questo sei tu. Adesso guarda avanti non preoccuparti delle critiche, tu hai una corazza molto dura. Devi sapere rispettare le regole ma soprattutto avere una stella polare, devi guardare i valori che io e tua madre ti abbiamo insegnato”. Il confronto tra padre e figlio al GF Vip è emozionante, Daniele Dal Moro aveva bisogno di questo incontro, è al suo papà che guarda per migliorarsi ma Gian Pietro gli rivela che è lui che nel suo passato difficile gli ha insegnato molto.

Le parole del padre di Daniele Del Moro al GF Vip

“Adesso inizia la parte più impegnativa, c’è un po’ di stanchezza e anche delle difficoltà oggettive. Tu hai sofferto molto nella vita ma quando sembrava tutto finito hai reagito. Tu mi hai insegnato a dire ‘non mollare mai’, cerca di vivere questa parte finale con più leggerezza e meno esagerazioni. Siamo veramente orgogliosi di te, sei tra i protagonisti del GF Vip. Sta a te giocare le tue carte. Fuori va tutto bene. Tu non devi più dimostrarmi nulla”.

Le lacrime scendono, Daniele questa sera non è solo stanco mentalmente dopo 4 mesi ma è emozionato per le parole di suo padre. Ha pensato e detto più volte di non essere all’altezza delle aspettative del padre, lo spiega.

“Mio padre è un grande, io ho 32 anni e non l’ho mai visto nemmeno vacillare nella vita. Io invece sono una persona che non solo ha vacillato ma è caduta, è andata i mille, pezzi, per carità poi si è ricomposta ma mio padre ai miei occhi è una persona invulnerabile da tutto, oltre a non avermi mai fatto mancare niente e lavorato prima di tutto per la famiglia”.

L’ultimo commento del padre di Daniele Dal Moro: “Lui non deve più dimostrarmi nulla, ha attraversato grandissime difficoltà e io sono orgoglioso di lui, io penso che le sue qualità e la sua sensibilità che sicuramene è più alta della mia gli potrà fare raggiungere grandi risultati più del sottoscritto”. Le emozioni sono evidenti, vere, attese in questo confronto così importante.