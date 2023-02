E’ caos al GF VIP 7: Daniele litiga con Martina e le vomita addosso di tutto

Daniele dal Moro e Martina Nasoni, che litigata furiosa nella casa del Grande Fratello VIP 7

E’ stata una giornata particolarmente movimentata quella di ieri nella casa del Grande Fratello VIP 7. Poco prima di cena, c’è stata una litigata furiosa tra Daniele dal Moro e Martina Nasoni. Il veneto, come è nel suo stile, ha regalato un vero e proprio show infuriandosi con Martina, la sua ex. E pensare che qualcuno credeva che potesse esserci dopo la reunion un ritorno di fiamma…Dalle parole di Daniele dal Moro invece si è ben capito quello che il vippone pensa della ragazza e che cosa prova per lei. Dopo la discussione infatti Daniele si persino confidato con Oriana, dicendole che Martina è ossessionato da lui, una cosa da far quasi paura. Ma torniamo alla discussione…

Tutto è iniziato mentre i due stavano chiacchierando in sauna , quando Martina ha detto a Daniele di voler prendere le distanze da lui perché non vuole essere strumentalizzata nel suo rapporto con Oriana, il veneto le ha fatto sentire tutta la sua ira. “Pensi questo, pensi davvero questa cosa? Sei una ragazzina tornatene a casa, meglio che me ne sto zitto altrimenti mi incaz**o“. Ed è uscito furioso dalla sauna per andare altrove a sfogarsi con gli altri concorrenti del GF VIP.

“Io penso che sia giusto prendere da parte mia le distanze da Daniele perché temo che lui stia strumentalizzando il nostro rapporto per far ingelosire Oriana“, ha ribadito lei al resto della Casa, scatenando la furia di Dal Moro.

L’ira funesta di Daniele dal Moro contro Martina: ecco che cosa è successo

Daniele non ha resistito e dopo le parole di Martina le ha detto davvero di tutto: “Fai poco la furba ragazzina che poi mi incaz**o, fai poco la furba e non rompermi le balle. Io non strumentalizzo niente, io più che essere carino con te e perché sono carino con te sono arrivato a litigare con lei, non so che fare.

E ancora: “Se tu pensi che io abbia strumentalizzato questa cosa sono io che prendo le distanze da te. Da cosa hai avuto questa sensazione? Perché ti saluto? Ma sei seria? Ma vattene a fanc**o, ma tornatene a casa! Sei venuta qua a far cosa? Sei ridicola. Fai la stessa cosa che hai fatto quattro anni fa, sf*gata, quello che sei si capisce. Non rivolgermi neanche la parola”. Questo è nulla rispetto a quello che nel corso della notte poi, Daniele ha raccontato ai suoi compagni di viaggio. Aneddoto sul passato, sulla storia d’amore e cose che forse avrebbe dovuto tenersi per se.