Il gesto di Oriana Marzoli è da squalifica? L’odio per Antonino Spinalbese va oltre

Oriana Marzoli fa un gesto bruttissimo contro Antonino Spinalbese e il pubblico del GF VIP non apprezza

Nelle ultime ore sui social si è scatenato il panico, come si suol dire in questi casi, dopo quello che è successo nella notte. Tutto è iniziato da un momento divertente che però è degenerato, almeno per il parere di una buona fetta di pubblico che stava seguendo il Grande Fratello VIP. Oriana Marzoli si è ritrovata improvvisamente tra le mani una carta. Sembrava essere quella che si danno in occasione del televoto. Una carta che ritraeva Antonino Spinalbese. Tra i due si sa, c’è un rapporto disastroso. Dopo quello che c’è stato all’inizio della loro avventura nella casa del GF VIP, adesso Oriana e Antonino neppure si parlano più, se non nelle dirette. E infatti che tra i due ci sia un rapporto difficile, è cosa nota a tutti. Ma quello che Oriana ha fatto questa notte, non è piaciuto a nessuno, neppure a molti dei suoi fan che lo hanno trovato un gesto esagerato, non divertente. Qualcosa che va oltre i limiti. Tanto che qualcuno ha persino chiesto la squalifica, cosa che come potrete immaginare, certamente non sarà neppure presa in considerazione. Ma andiamo ai fatti, che cosa ha fatto Oriana ? La Marzoli, come si vede nei video che circolano in rete, ha preso la carta di Spinalbene che Edoardo Tavassi le aveva dato. Poi prima di strapparla, ha sputato sopra. L’ha stracciata e poi l’ha calpestata. Un gesto che davvero ha lasciato i telespettatori basiti.

Non aggiungiamo altro e vi mostriamo il video.

Oriana Marzoli sputa sulla carta di Antonino Spinalbese

Non ci resta adesso che aspettare la puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda domani sera su Canale 5 per comprendere che cosa dirà Oriana per giustificare questo gesto molto brutto.