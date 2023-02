La dolorosa storia di Andrea: il lutto e l’addio al papà. Il dolce messaggio della figlia di Mihajlovic

Viktorija Mihajlovic invia una dolce dedica al suo amico Andrea Maestrelli

Nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda ieri, c’è stato spazio per raccontare la storia di Andrea Maestrelli. Il concorrente fino a questo momento, non ha molto parlato della sua vita privata ma chi lo ha seguito nella casa, sapeva della ferita che ha nel suo cuore. Ha infatti perso il papà quando era solo un bambino. Un brutto male lo ha portato via, aveva un tumore al cervello come è stato raccontato nella puntata del GF VIP in onda ieri. Andrea ha parlato della forza della sua famiglia, che si è unita tutta e in particolare della forza di sua madre, una avvocatessa che ha lottato per tenere unita la famiglia. Una donna che ha lavorato, che ha fatto da madre e da padre e che non ha mai fatto mancare nulla ad Andrea e a suo fratello Alessio. Non a caso, il sogno di Andrea è quello di poter far smettere sua madre di lavorare per permetterle di godersi di più la vita. Ieri la mamma di Andrea è entrata in casa, per complimentarsi con lui per il percorso che sta facendo. Non aveva dubbi sul fatto che suo figlio le avrebbe regalato grandi soddisfazioni. E’ un ragazzo speciale e questo lo ha sempre dimostrato e sta continuando a dimostrarlo. “Tuo papà è con noi ogni volta che tu sorridi è il suo sorriso stampato sul tuo viso, siete uguali” ha detto la mamma di Andrea nella diretta del GF VIP durante un incontro molto emozionante. Da casa a guardare questo momento pieno d’amore, c’era anche Viktorija Mihajlovic, una amica di Andrea che ha voluto scrivere una dolce dedica per il concorrente del Grande Fratello VIP 7 al quale è legata. E adesso lo è ancora di più visto che entrambi condividono un grande dolore, la perdita del papà.

Le parole di Viktorija Mihajlovic per Andrea

“Quanto ti capisco amico mio, vi voglio bene”, ha scritto l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi . I due sono molto amici e ieri sera la ragazza ha voluto dimostrare ad Andrea tutta la sua vicinanza. La mamma di Andrea invece lo ha un po’ rimproverato per i racconti che ha fatto sulla sua famiglia e lo ha sgridato, in modo bonario per alcune date sbagliate. Ad esempio si è dimenticato la data di nascita di suo zio Matteo. Per chi non lo sapesse, la mamma di Andrea è la sorella del calciatore Matteo Materazzi. “Digli di venire qui” ha scherzato Andrea con la sua dolce mamma.