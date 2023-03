Antonella Fiordelisi in lacrime sancisce la fine dei #Donnalisi: non tutti ci credono

Antonella Fiordelisi è in lacrime: non riesce a perdonare Edoardo Donnamaria e a quanto pare, tra loro è finita per sempre

Mancano pochissime ore a una nuova puntata del Grande Fratello VIP 7 ma i concorrenti stanno ancora cercando di riprendersi rispetto a quello che è accaduto lunedì. In particolare Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria cercano di comprendere come si evolverà la loro storia. Da un lato il Donnamaria, che vorrebbe mettere un punto ma anche andare a capo, convinto che la storia con Antonella sia una storia d’amore importante, che possa durare anche fuori, nonostante gli errori che entrambi hanno commesso. Dall’altra Antonella che invece questa volta non ha nessuna intenzione di perdonare e dimenticare, quello che è successo con la Murgia, a suo dire, non può essere perdonato.

Le lacrime di Antonella Fiordelisi per Edoardo Donnamaria

Vedendo lo speaker disinteressato, l’ex schermitrice non nasconde il suo malumore e – stanca di dover soffrire ancora per il loro rapporto – dice di voler prendere definitivamente le distanze da lui, nonostante tutto l’affetto e i loro programmi futuri: “Mi devo disinnamorare. Mi ha distrutto tutto il sogno che avevo costruito con lui”. Se anche pensa di chiudere, nota comunque gli atteggiamenti che Edoardo ha nei suoi confronti e vorrebbe che si comportasse in modo diverso.

“Edoardo lo ha ammesso, l’errore c’è stato” commenta Sarah che, pur comprendendo la delusione della VIP, dopo aver ascoltato le sue parole prova a far riflettere Antonella e la invita a non cancellare drasticamente quanto di bello c’è stato tra di loro: “Io ci ho sempre visto il bello. Tutto si supera”. Non è la prima volta che Sarah prova a rassicurare la sua amica dicendole che dopo la tempesta può sempre tornare il sereno e che di certo succederà anche a loro. Ma Antonella questa volta, non se la sente di pensare al futuro in modo positivo e non riesce a essere ottimista come la sua amica vorrebbe che fosse.

“Mi ha fatto sentire sola e insicura” dice tra le lacrime Antonella. Essendosi sentita tradita, inoltre, spiega alla sua compagna di non voler più recuperare il suo rapporto con lo speaker. “Non ci posso credere che sia finita perché lui ha fatto questa cosa così grave. Non me lo aspettavo” commenta e conclude “Non lo voglio vedere più”. Sarà la volta buona? E’ davvero la fine dei Donnalisi?