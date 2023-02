Edoardo e Antonella: storia di un continuo tira e molla. Lui si scusa, lei tira dritto

Edoardo prova ad avvicinarsi ad Antonella per fare pace: vorrebbe voltare pagina ma la Fiordelisi non demorde e chiude, questa volta è per sempre?

Che cosa è successo tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi dopo la puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 27 febbraio? Il romano è apparso molto turbato, già alla fine della trasmissione, con ul dispiacere, di aver messo in crisi Antonella. Lo ha detto che non le piace vederla piangere. Si contraddice parecchio Edoardo, visto che quegli atteggiamenti con la Murgia li ha avuti lui. Prima si allontana, poi si avvicina ma forse, c’è stata una frase sussurrata questa notte, che ha spiegato molto di quello che accade tra Edoardo e Antonella. Il Donnamaria ha provato a scusarsi con la Fiordelisi, e le ha anche detto che forse, non riesce ad amare nel modo giusto un’altra persona, perchè non ama se stesso. Un atto consapevole.

Dopo la diretta, Edoardo si è avvicinato ad Antonella, non riesce a vederla piangere. Sperava che due chiacchiere potessero cambiare le cose, le aveva proposto un abbraccio. Ma la Fiordelisi non si smuove.

Edoardo avrebbe voluto scambiare due chiacchiere ma Antonella, in lacrime ha detto: “Io ti amavo davvero”. Un vero e proprio pianto disperato che ha mandato in crisi Edoardo, tra l’altro Antonella lo ha accusato di avere lo stesso pensiero degli altri, certamente anche lui è convinto che lei finga, che stia recitando, per cui la conversazione tra di loro non è utile.

Edoardo Donnamaria si scusa con Antonella: i sentimenti non si devono mettere in dubbio

Edoardo ripercorre quanto accaduto fra loro, ponendo l’accento su tutti gli sbagli commessi e intavola le sue scuse: “Ho fatto un errore, questo non può mettere in dubbi i sentimenti che ho per te”.

La schermitrice, però, come già sottolineato in precedenza ai suoi amici, si è risentita anche del comportamento attuato da Edoardo in puntata, affermando che la VIP ha mantenuto un comportamento falso, da vittima e aggiunge: “Mi hai detto che era finita già da un mese”.

“Quello che volevo dire è che il nostro rapporto è in crisi da tempo, ma non è finita. Non posso vederti stare così, non avrei voluto farti stare così” specifica il VIP, dicendosi sincero e continuando a scusarsi, perché ogni cosa è stata travisata. La richiesta continua del radio speaker è di prendere del tempo per provare a lenire le ferite e il dolore, ma non lasciarsi andare. Se Edoardo pensa che una volta finito il gioco, nella vita vera, questa storia possa avere delle speranze, Antonella invece, sembra essere convinta del contrario. E dopo quello che è successo tra lui e la Murgia, non ha intenzione di perdonare il suo ragazzo: “Non ti voglio più. Hai detto che voglio fare la vittima, tu non mi hai mai capita”.

La difesa di Edoardo continua e dichiara: “Ho detto troppe cose sbagliate, ero in difficoltà”. Il concorrente si rende conto che spesso le sue parole, le sue azioni, sono dettate dalla tristezza, dalla malinconia, dal dolore, dalle difficoltà e sottolinea di essere stato poco lucido e con questo atteggiamento, a pagarne le conseguenze è stata proprio la sua ragazza e anche sé stesso. Diciamo che in 5 mesi Edoardo più volte si è giustificato in questo modo, dopo aver vomitato addosso alla Fiordelisi di tutto. E diciamo anche che, quando ami una persona, certe cose non le pensi neppure.

Antonella tra l’altro questa volta, è persino convinta che Edoardo sia realmente interessato alla murgia e attacca: “A te piace lei, tu sei attratto da lei, l’ho visto da come vi siete toccati”. Edoardo su questo però non sembra sentir ragioni e nega di aver avuto un qualsiasi interesse verso la Murgia. “Era tutto molto innocente fra me e Nicole, non c’era niente, ma tu pensi ci sia qualcosa fra me e lei” ha detto Edoardo ma Antonella non vuole sentire ragioni. Mancano le basi per un rapporto sereno, manca la cosa fondamentale tra loro, la fiducia.

“Il tradimento non è soltanto andare a letto con qualcuno, per me è anche mancare di rispetto in questo modo, non mi nominare e non ti avvicinare” ha detto la Fiordelisi in un secondo momento della conversazione, quando i due si sono spostati in camera da letto. La ragazza ha invitato Edoardo a godersi i giorni che restano in compagnia dei suoi amici, e a trovare in loro il conforto di cui ha bisogno in queste settimane.

La proposta di Edoardo ad Antonella

“Così male io non sono stato per nessuna, forse sono stato innamorato una volta, ma mai in modo così coinvolgente come con te, io voglio uscire da qui con te. Ti chiedo solo una cosa siamo, non mettere un muro così, facciamo come ha detto Ilenia stiamo un attimo calmi e poi ritroviamoci” è la proposta di Edoardo ad Antonella.

“Fai finta che sono stata eliminata. Non tornerò più con te” tuona la Fiordelisi che sembra essere irremovibile.