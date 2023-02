Il protesi gate al GF VIP, Edoardo e Murgia le confessioni di Donnamaria sui fatti

Edoardo Donnamaria prova a spiegare che cosa è successo davvero con Nicole Murgia al GF VIP 7 dopo il caso tett* e protesi

Dopo la diretta del Grande Fratello VIP 7 in onda il 27 febbraio, Edoardo Donnamaria è rimasto senza Nicole Murgia e si è sentito forse anche in colpa per come sono andate le cose. In realtà il televoto era chiuso per cui tutto quello che il pubblico doveva decidere, lo aveva deciso in precedenza. Ma è vero che in settimana sui social si era parlato moltissimo di questo strano feeling che c’era stato tra Nicole Murgia e il Donnamaria. E per quanto sia vero che molti dei momenti in cui si tenevano la mano o stavano abbracciati, erano momento in cui Antonella era a pochi passi da loro, e vedeva tutto, è altrettanto vero che quel genere di atteggiamenti a una fidanzata, possano dare fastidio ( certo la Fiordelisi ha avuto bisogno delle clip in puntata per passare da vittima e questa è un’altra storia). Come hanno fatto ben notare gli amici di Edoardo al Donnamaria sul protesi gate e su questa famosa palpatina alle tette della Murgia, il romano se l’è cercata e ha fatto tutto quello che non avrebbe dovuto fare.

Edoardo Donnamaria dice la sua sul rapporto con Nicole Murgia: la confessione

Alla fine della puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda il 27 febbraio, parlando con i suoi compagni e amici, Edoardo ha commentato: “Ma secondo loro c’ho provato con la Murgia mentre stavo qua dentro con Antonella? Ovviamente è colpa mia perché mi sono messo in questa situazione e mi dispiace per voi perché vi ho tirato dentro. Questa per me è stata una puntata orrenda, sono stato massacrato. Ho stravolto un percorso di cinque mesi in due ore”.

Edoardo ha molte perplessità, tante riguardano anche i suoi rapporti nella casa: “Io non voglio pensare che lei usciti da qua non mi voglia più rivolgere la parola solo per questa puntata di m3rda, non ci voglio pensare. In questi cinque mesi mi sono fatto un bucio di C enorme per questa ragazza e ora non può finire per una puntata di m3rda così. Non c’era fiducia già prima, figuriamoci ora”.

Tavassi ha commentato questa complicata situazione. Per quanto lui stia dalla parte di Edoardo, è chiaro che siano stati commessi degli errori, anche perchè a suo dire, la Fiordelisi era proprio alla ricerca di una situazione di questo genere, dentro la quale ovviamente, ci si è tuffata senza pensarci due volte: “ Tu hai dato l’assist a chi ha sempre voluto passare per vittima e non c’è mai riuscita. Sarò impopolare, ma la realtà è questa. Se lei è innamorata di te questa cosa la supera, altrimenti la cavalcherà alla grande. Ti giuro, stasera piangeva a blocchi. Quando non si parlava di lei stava seria, quando si parlava di lei piangeva”. Diciamo che anche qui , il concetto di amore, è un po’ quello di un amore tossico di cui faremmo tanto a meno in tv.

Il commento di Luca Onestini non è stato molto diverso: “ Se lei torna da te dopo questa c’è qualcos’altro, altrimenti le hai servito su un piatto d’argento quello che voleva. Nei video con Nicole io ho visto solo amicizia, la palpata sulla tett* io l’avrei evitata, ma le altre scene erano palesemente di amicizia”.