La fan dei Donnalisi che trema e sta male per Edoardo e Antonella: tutto quello che non si dovrebbe vedere in tv

Dice di stare male per i Donnalisi, trema per loro... Giusto mostrare in tv tutto questo? E' accaduto al Grande Fratello VIP e la cosa non ci stupisce più

Quante volte ci lamentiamo del fatto che ormai, non siamo più liberi di esprimere sui social un parere su un concorrente, su un cantante, su un personaggio qualsiasi che abbia una fanbase ? Non possiamo farlo perchè spesso questi fandom sono parecchio tossici e forse, dare spazio in tv a una ragazzina che dice di stare male, e di tremare perchè fa il tifo per Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi e pensa solo ai Donnalisi, non è il migliore degli esempi. Ma lo abbiamo detto: questa edizione del Grande Fratello VIP, la peggiore di sempre, scrive ogni giorno delle pagine di televisione di cui potevamo senza dubbio fare a meno. Come se non bastasse il livello di tossicità che c’è su Twitter, facebook e instagram e altri social, ieri si è pensato bene di portare in studio fan assatanati e urlanti per sostenere i concorrenti. Il che di per se, non sarebbe grave, se non fosse che il 90% di queste persone, vive solo in funzione del reality , come ha dimostrato la ragazzina che a centro studio ha dichiarato di stare male per i Donnalisi, di tremare al sol pensiero che possano litigare. Negli anni 90 succedeva ai fan dei Take That…Il mondo è chiaramente cambiato.

“Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella? Allora, io vi amo dal 19 settembre. Raga, io per voi vi dico tutto, sto male quando litigate, veramente, sto malissimo e tremo” ha detto questa ragazza visibilmente scossa mentre Sonia Bruganelli a distanza faceva notare che forse dovrebbe chiedere il consulto di un medico, uno bravo. E anche le facce dello stesso Donnamaria la dicevano lunga: sconvolto dal fatto che fuori ci possano essere persone che non li conoscono e che siano ridotte in questo modo, mentre ovviamente la Fiordelisi era in brodo di giuggiole al sol pensiero che stia accadendo tutto questo…

E poi la frase alla Via col vento: “Vi amo troppo fino alla fine Donnalisi! Sì Donnalisi io vi amo. Cosa voglio dire a Edoardo? Non esiste futuro dove non ci ritroveremo. L’hai detto tu Edooo, l’hai detto tu Edo, l’hai detto tu Edo! Ricordati“. Tutto quello che mai si dovrebbe vedere in tv in meno di 5 minuti di spettacolo ecco. Va bene il trash. Ma ci sono dei limiti a tutto.

La fan è anche svenuta a fine puntata

Dopo aver urlato per tutta la sera e aver dato il meglio di se, come ha rivelato poi Giulia Salemi, non c’è stato il lieto fine per questa fan dei Donnalisi: “La ragazza dietro di me, la Donnalisi più pazza che c’è. Lei è stata il meme della serata. Ha urlato, ha pianto è anche svenuta“.