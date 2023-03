Sonia Bruganelli si “scusa” con Giaele e Micol ma non con Tavassi e il pubblico esplode

Le parole di Sonia Bruganelli non hanno cambiato l'umore del pubblico: pioggia di critiche nei suoi confronti durante l'ultima puntata del GF VIP 7

Nella puntata del Grande Fratello VIP 7 del 6 marzo 2023, Alfonso Signorini ha spiegato che in questa edizione del programma, si è più volte superato il limite. Ha parlato di volgarità, ha parlato di parolacce, di atteggiamenti e persino di look che non sarebbero da prima serata di Canale 5 ( pensate che i concorrenti non escono a fare shopping ma che indossano quello che viene portato loro, ma questa è un’altra storia). Poi ha dato la parola a Sonia Bruganelli che ha detto di aver esagerato, nella famosa puntata della discordia, ha detto di essersi lasciata travolgere, “mi è partito l’embolo” ha sottolineato l’imprenditrice. Si è detta dispiaciuta, badate bene, da quello che è successo con Micol e con Giaele, ma non si è mai scusata con loro. La frase “mi scuso”, voi l’avete sentita? La Bruganelli comunque ha spiegato che si è lasciata travolgere da quello che stava accadendo e le due ragazze si sono dette felici nell’ascoltare quelle parole. Il pubblico però intanto a casa faceva notare due cose, la prima: nessuno sembra aver creduto che quelle parole fossero sincere ma che dipendessero da una imposizione arrivata dall’alto. La seconda: Sonia ha usato parole durissime nei confronti di Tavassi. Ha definito Edoardo un manipolatore senz’anima e molto altro, eppure per lui, non ha avuto nulla da dire. Come mai? L’atteggiamento di Sonia non è piaciuto molto ai telespettatori che sui social, hanno ovviamente commentato nel corso dell’intera puntata.

Basta leggere quindi sui social, come farebbe Giulia Salemi, quello che è il sentiment del pubblico a casa. Tra i vari commenti: “Comunque sapendo di aver esagerato e obbligata dall’ alto a scusarsi è riuscita a deviare le scuse solo per le ragazze ma doveva scusarsi anche con tavassi per le parole e modi pessimi.“

E ancora: “Si ma le scuse a Tavassi dovevi fare come al solito non ti smentisci eh Bruganelli…. Ti devi solo vergognare“. E si va anche oltre: “Sonia BRUGANELLI ti credevi la regina della TV solo perché sei la moglie di Paolo Bonolis finché Pier Silvio Berlusconi ti ha richiamata“. Molti spettatori infatti sono convinti che a Berlusconi non sia affatto piaciuto l’atteggiamento della Bruganelli che ieri, va detto, è entrata in quello studio, con tutt’altro spirito. Sarà così?