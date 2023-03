Sorpresa al risveglio per Antonella, colazione a letto ma mancano al conto tre vippone che disertano

Dolce risveglio per Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello VIP: Nikita organizza una sorpresa ma tre vipppne disertano

Questa mattina, mentre Antonella Fiordelisi era ancora a letto, e stava dormendo, dopo i festeggiamenti per il suo compleanno, Nikita ha deciso di organizzare una bella sorpresa. Ha pensato di organizzare qualcosa di speciale per il risveglio della sua amica, per farle iniziare il giorno con il sorriso, visto che comunque sentirà di certo la mancanza di Edoardo Donnamaria. Nikita quindi, insieme ad Alberto, ha preparato una dolce colazione per Antonella: un po’ di caffè, un po’ di latte e poi dei biscotti, tutto servito in un vassoio. Una sorpresa che Antonella non si aspettava e che ha molto gradito. Non è passata però inosservata l’assenza di tre vippone che non si sono presentate in stanza da letto per la sorpresa. Forse perchè impegnate in altro, forse perchè non hanno voluto partecipare…Come si è visto infatti, non hanno partecipato a questo momento speciale, nè Giaele, nè Micol, nè Oriana.

Una sorpresa speciale per un dolce risveglio per Antonella

Anche ieri la Fiordelisi ha dormito con accanto i soliti boxer di Edoardo Donnamaria e con la paletta attaccata al letto, con la faccia del suo fidanzato. Un altarino per molti inquietante, come ha fatto notare anche Luca Onestini, avvicinandosi ad Antonella per farle gli auguri. “E’ rimasto lì Edoardo, vogliamo ricordarlo così, quando sorrideva” hanno detto i vipponi. “Dai un bacino a tuo marito” ha aggiunto Onestini e la Fiordelisi, ben lieta di obbedire, ha dato un bacio alla macabra paletta. Ha scherzato anche Edoardo Tavassi di prima mattina, invitando Antonella a tenere chiusa la bocca perchè prima di lavarsi i denti, non si sa mai…Dolci auguri da parte di Nikita e di Milena. E poi Alberto e Andrea…Chi non ha festeggiato, forse perchè la sorpresa era stata organizzata dalla Pelizon, sono state Giaele, Micol e Oriana.

Baci e abbracci e coccole poi con Nikita che ha organizzato il dolce risveglio per la sua amica. Dopo i fuochi d’artificio un altro regalo in questa giornata di festa per Antonella.