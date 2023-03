Crisi nera per Antonella Fiordelisi dopo la “sconfitta”: basta reality e minaccia di andare via

Antonella Fiordelisi delusa dal pubblico che le ha preferito Micol ha una vera e propria crisi durante la diretta del GF VIP e minaccia di andare via. Lo sfogo nella notte

Alfonso Signorini si è ritrovato una bella patata bollente nell’ultima parte della puntata del Grande Fratello VIP 7 di ieri sera vista la crisi di Antonella Fiordelisi. Nella puntata del 16 marzo sono successe delle cose inaspettate, come la scelta di Micol Incorvaia seconda finalista. Percentuali pazzesche per la concorrente che di certo, oltre a prendere i suoi di voti e quelli del suo fidanzato, ha anche ricevuto il sostegno dalle fan di Oriana Marzoli che sono tantissime e che non hanno pensato due volte a chi votare, tra Micol e Daniele…Il fatto di non essere passata in finale neppure questa volta, ha destabilizzato parecchio Antonella Fiordelisi che ha avuto una vera e propria crisi dopo la catena delle nomination. Stanca per il risultato, amareggiata forse anche per le parole di Orietta Berti e delusa dal pubblico, la Fiordelisi ha detto di non essere più capace di reggere tutta questa tensione. Ha spiegato di voler andare via, di non essere pronta come altri concorrenti nella casa, anche se ormai, mancano solo poche puntate. Alfonso Signorini l’ha invitata a prendersi del tempo, a dormirci su. E dopo la diretta, Antonella Fiordelisi, ha avuto un lungo sfogo, parlando con la sua amica Nikita alla quale ha spiegato che non c’è rimasta male per non esser stata salvata da Milena, ma per tutto il resto.

Il duro sfogo di Antonella Fiordelisi dopo la diretta del GF VIP 7

La Fiordelisi sfogandosi con Nikita, ha spiegato: “Questo è il primo e ultimo reality che farò. Ah no? Poi vedrai se ne farò altri. Questo ho voluto fare, ma adesso non voglio farne altri. Voglio stare a casa con mamma e papà e mangiare quello che voglio. Poi voglio uscire e vedere se Edoardo è fuori che mi aspetta.” Diciamo che non sarebbe proprio il primo reality visto che ha partecipato anche a Temptation Island…

Parlando anche con Andrea, ha aggiunto: “Non ce la faccio più Andre. Non sto bene sono stanca davvero. Vado dallo psicologo fino a quando non uscirò. Io ora mangio fuori, non mangio con questi qui”.

Antonella, parlando poi con Milena, si è detta amareggiata anche per il risultato del voto. Come abbiamo visto tutti del resto, la Fiordelisi, mai avrebbe pensato di essere battuta in un televoto da Micol…Parlando con la Miconi ha detto: “Non mi merito di stare qui con queste persone ve lo dico. Questo è quello che penso. Ho sperato che magari andasse Nikita in finale e invece nulla. Quindi significa che da fuori non si vede nulla. Se questi sono i risultati. Nemmeno Nikita è andata, io speravo che una delle due andasse. Io non ce la faccio più perché ho fatto tanto. Non come le altre che non fanno nulla e non si smuovono mai e non hanno nulla.“

E poi l’ennesimo attacco a Micol e agli altri: “Quello che vedo io forse non è quello che vede il pubblico. Le cose non si possono vedere se uno parla senza microfono, cosa che ho visto e sentito. Io allora non mi merito di stare qui a questo punto. ” La Fiordelisi ha anche detto a Milena di non essersi arrabbiata con lei per il fatto che ha salvato Nikita, anzi: “te lo giuro Milena sono contenta che hai salvato Nikita. Io speravo arrivasse almeno lei in finale. Invece nulla non è andata come speravo. Io sono sempre sincera e non capisco perché succede tutto questo.”