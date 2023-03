Grande Fratello VIP 7: Giaele De Donà terza finalista, le percentuali shock che hanno eliminato Antonella

Con l'eliminazione a sorpresa di Antonella Fiordelisi, il Grande Fratello VIP 7 ha eletto la terza finalista

Dopo aver allungato il brodo per mesi e mesi, al Grande Fratello VIP 7 si sono accorti sono nelle ultime settimane che è necessario dare una sfoltatina al numero dei concorrenti rimasti nella casa. Nella puntata andata in onda stasera 20 marzo 2023, infatti, con lo stesso televoto si è deciso di eleggere il terzo vippone finalista ma anche il nuovo eliminato. Una decisione presa anche in virtù del fatto che mancano oramai due settimane esatte alla finale del programma.

Fatti i convenevoli, Alfonso Signorini ha preferito dare per prima il verdetto negativo, su cui concentrare maggiore attenzione nel corso della serata, e solo in seguito poi annunciare in fretta e furia anche colei che ha conquistato il terzo posto di finalista. Una scelta insolita? Vero, ma la differenti tempistiche sono dovute proprio ai nomi coinvolti nei due esiti diversi.

Grande Fratello VIP 7: Antonella Fiordelisi eliminata con percentuali shock

Forse non tutti se lo aspettavano ma la concorrente eliminata da Grande Fratello VIP 7 nella puntata del 20 marzo 2023 è stata Antonella Fiordelisi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata eliminata in quanto è risultata la meno votata fra i concorrenti al televoto: per lei è stato registrato solo l’8.1% delle preferenze. Una cifra particolarmente insolita visto che fino alla scorsa settimana era fra le più televotate.

Antonella Fiordelisi potrebbe aver subìto una inflessione dei voti così drastica a causa dell’appello social fatto dai suoi genitori a non votarla più. Andando nello specifico, la mamma di Antonella Fiordellisi nei giorni scorsi aveva pubblicato sul web una lettera indirizzata a Pier Silvio Berlusconi in cui raccontava di aver visto la figlia in uno stato di forte crisi; per questo, aveva puntato il dito contro la trasmissione ed ha implorato al pubblico del reality di non votare Antonella, così da trarla in salvo dall’oppressione del reality.

Antonella Fiordelisi ha scoperto in diretta tv quello che aveva commesso la madre e, dopo aver chiesto se la suddetta lettera fosse stata pubblicata sui suoi profili social, si è maledetta di aver lasciato le password del suo Instagram ai genitori. Evidentemente la Fiordelisi voleva giocare a fare la vippona fino alla fine.

Grande Fratello VIP 7: Giaele De Donà terza finalista

Ma se da un lato c’è chi se ne va, dall’altro c’è chi resta… e diventa pure finalista. A sorpresa, è Giaele De Donà la concorrente che diventa la terza finalista ufficiale di Grande Fratello VIP 7 con una ondata di voi mai registrati prima per lei: il 48.2% delle preferenze in un televoto a quattro. Nulla di fatto per Nikita Pelizon e Milena Miconi che si sono dovute accontentare rispettivamente del 24.7% e del 19% dei voti.

È stata una serata fortunata per Giaele De Donà, che ha potuto festeggiare il suo status di finalista ricevendo anche una seconda sorpresa: ad aspettarla nel giardinetto ha trovato la nonna Marilena e la mamma Tatiana.