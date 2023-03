Il gesto di Daniele Dal Moro contro Martina Nasoni fa scoppiare l’ennesima polemica

Non sembra esser stato molto carino Daniele dal Moro nei confronti di Martina Nasoni: il gesto della spazzatura non è piaciuto a tanti

Ci aspettano settimane piene di cose da raccontare, forse, almeno per gli appassionati di Grande Fratello VIP fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. Da quando Daniele dal Moro è uscito dalla casa, di perle ne ha già regalate. Restiamo chiaramente ancora tutti in attesa delle grandi verità che dovrà rivelare, ma nel frattempo eccolo su Twitter e instagram a dare gioie o dolori, dipende dai punti di vista. Il gesto che ad esempio ha fatto ieri contro Martina Nasoni, non è stato molto carino, e questo bisogna ammetterlo. Si volta pagina, si chiudono capitoli, si interrompono anche amicizie. Ma non sempre c’è bisogno di farlo con gesti plateali ed eclatanti. Ieri invece Daniele, ha deciso di scatenarsi contro Martina Nasoni e ha postato su instagram delle storie in cui faceva tanta ironia contro di lei ma non solo. Se la storia di Martina che si dispera e parla del loro rapporto, sulle note de L’Onore e il Rispetto, può anche far sorridere, quella in cui Daniele getta via una cosa molto cara per la Nasoni, forse non è stata particolarmente bella.

Daniele dal Moro getta via il libro di Martina Nasoni

In una storia infatti si vede Daniele dal Moro, prendere in mano il libro di Martina Nasoni, quello in cui la vippona racconta la sua complicata storia ( sin da piccola Martina ha avuto problemi cardiaci, tanto da diventare la ragazza dal cuore di latta di Irama, nella sua canzone) e lo getta nella spazzatura. Tutto a favore di telecamera, tutto ripreso da Daniele che poi lo ha postato sui social. Ovviamente, come spesso accade in questi casi, i fan del GF VIP si sono divisi. Gli #oriele, sembrano aver apprezzato questo gesto, e lo reputano solo qualcosa di molto ironico, tutti gli altri invece ci hanno visto un velo di cattiveria che Daniele, secondo loro, si sarebbe potuto anche risparmiare. Tra i vari commenti ad esempio si legge: “Daniele non sei più in un becero programma, comportati da persona adulta, questo gesto contro Martina dimostra una certa immaturità e un grande egocentrismo (che forse stai prendendo il meglio dalla Bebè )“.