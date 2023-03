Ad Amici 22 ballottaggio shock con eliminazione inattesa: spoiler 1 aprile 2023

Un ballottaggio pesante nella puntata di Amici 22 dell'1 aprile 2023: ecco chi rischia l'eliminazione, le anticipazioni e gli spoiler per la puntata di domani

Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella di Amici 22 in onda il primo aprile su Canale 5. Nella tarda serata di ieri, sono arrivate le anticipazioni sulla terza puntata del serale che è stata registrata il 30 marzo e i fan di Amici 22 sono rimasti parecchio basiti nello scoprire i nomi dei due concorrenti che sono arrivati al ballottaggio finale. Nella puntata di Amici 22 in onda il primo aprile in prima serata su Canale 5 ci sarà una sola eliminazione ma appunto, come rivelano queste anticipazioni bomba, sarà sicuramente pesante visto che al ballottaggio, ci sono finiti due protagonisti di questa edizione. Del resto si sa, in finale arriverà un solo concorrente, per cui dobbiamo aspettarci questo genere di eliminazioni. Il pubblico che segue il talent di Maria de Filippi si aspettava però di vedere altri allievi fuori prima e invece…Curiosi di sapere cosa vedremo nel sabato sera di Canale 5? Ecco per voi nel dettaglio spoiler e anticipazioni, se non volete andare avanti, non continuate a leggere…

Amici 22 spoiler e anticipazioni: l’eliminato del primo aprile 2023

La prima sfida della puntata di domani sera del serale, vedrà contrapporsi la squadra di Arisa e Raimondo Todaro a quella guidata da Alessandra Celentano e Zerbi. In questa prima manche la vittoria andrà quindi alla squadra di Celentano e al ballottaggio ci arriverà Wax, è il primo a rischio eliminazione. Da notare che Arisa ha salvato senza dubbi Federica al primo colpo e ha fatto benissimo, visto che la cantante ha davvero grandissime potenzialità, forse è stata fin troppo sottovalutata dopo l’ingresso di Angelina.

Nella seconda sfida sarà ancora una volta la squadra di Zerbi a vincere, questa volta contro Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. In questo caso dunque, a prendersi il posto per il ballottaggio è Samu. In questa seconda sfida ci sarà una accesa discussione tra Emanuel Lo e la Celentano. Il maestro è stanco delle cose poco carine che la Celentano continua a dire nei confronti di Maddalena.

Nell’ultima sfida a perdere sarà invece la squadra capitanata da Zerbi e Celentano. A rischiare l‘eliminazione è invece Ramon. Il ballerino però viene subito salvato mentre Wax e Samu vanno in casetta ad attendere il verdetto con la decisione finale.

Amici 22 spoiler e anticipazioni: Wax o Samu, chi esce?

Come sempre anche in questa puntata i concorrenti aspetteranno il responso del televoto a casa e sapranno direttamente da Maria chi deve lasciare Amici 22. E’ una bella sfida e potrebbe succedere di tutto, va detto che hanno le stesse possibilità di lasciare Amici, non vediamo un favorito rispetto a un altro.