Edoardo Donnamaria e gli spartani: nessun rapporto con gli ex vipponi, Antonella ha vinto

Fine dell'amicizia tra Edoardo Donnamaria e i suoi ex amici spartani nella casa del Grade Fratello VIP 7: rapporti interrotti

Come vanno le cose tra gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP 7 a una settimana dalla finalissima del reality di Canale 5? Come molti avranno visto, gli spartani, hanno più o meno continuato a sentirsi. Abbiamo visto sui social una cena milanese alla quale hanno partecipato Oriana Marzoli insieme a Daniele dal Moro, Giaele, Alberto…Micol ed Edoardo Tavassi sono di base a Roma ma si sentono spesso con tutti gli altri…Luca Onestini e Nicole Murgia hanno passato molto tempo insieme tra Roma e Milano…Insomma procede tutto nel migliore dei modi. Ma c’è un concorrente che sembra aver chiuso in modo definitivo l’amicizia che era nata nella casa del GF VIP con gli altri. Questo concorrente è Edoardo Tavassi che, da quando è usciti dalla casa di Cinecittà, ha incontrato solo gli amici della sua fidanzata, Antonella Fiordelisi, ma non ha mai avuto nessun rapporto con gli altri. Nonostante Edoardo Tavassi, miglior amico di Edoardo Donnamaria nel GF VIP, stazioni da una settimana a Roma, non c’è stato nessun incontro, almeno immortalato sui social, tra i due. Facile anche comprendere il perchè, visto che Edoardo Donnamaria aveva anche smesso di seguire Micol quando lei era ancora nella casa del GF VIP. Insomma sembra proprio che Antonella Fiordelisi abbia ottenuto quello che desiderava di più…

Edoardo Donnamaria rinnega gli spartani: gioco finito, amicizie anche

“Con Donnamaria ci siamo sentiti per messaggio, avevamo un bellissimo rapporto in casa, ci rivedremo alla festa di Alfonso. Spero, al di là di tutti i casini, di ritrovarci anche con lui fuori” ha detto invece Giaele, neppure lei, ha avuto modo di incontrare Edoardo, in questo caso, complice anche la distanza Roma-Milano. Nessun contatto neppure con Daniele dal Moro, nonostante il veneto non fosse un nemico di Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello VIP. Edoardo procede per la sua strada e Oriana infatti, sembra aver preso a sua volta le distanze dal romano, ne sarebbe dimostrazione la scelta di condividere sui social alcuni video fatti dai fan che prendono in giro il Donnamaria per il suo atteggiamento da cagnolino.