Tutti alla festa del GF Vip di Signorini tranne due vipponi

Chi sono i due grandi assenti alla festa del GF Vip organizzata da Alfonso Signorini?

Non c’erano tutti alla festa del GF Vip organizzata da Alfonso Signorini, due i vipponi assenti, che hanno disertato l’incontro. La fine di un reality show va sempre festeggiata, ci ha pensato il conduttore a mettere in piedi un party dove tutti hanno trovato quasi tutti. Il gruppo continua ad essere divisi, il tempo dirà se amicizie e amori saranno in grado di resistere alle varie prove della vita e mentre tra loro organizzano cene e reunion, Alfonso Signorini invita ovviamente tutti. Non tutti però hanno accettato l’invito o meglio hanno inviato la giustifica per l’assenza. Dalla vincitrice, Nikita Pelizon, ai delusi, gli espulsi e tutti gli alri c’erano quasi tutti i concorrenti del GF Vip 7. Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Nicole Murgia, Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli fino ai Persiani con Sarah Altobello, Attilio Romita, Antonella Fiordelisi ed Edorado Donnamaria. Chi manca?

Gli assenti al party del GF Vip 7

Una festa organizzata ovviamente a Roma ma che ha visto assenti Antonino Spinalbese e Luca Onestini. Una strategia? Il mancato desiderio di incontrare gli ex coinquilini? Problemi con la produzione del programma? Mentre a Roma i vipponi festeggiavano con Alfonso Signorini e gli altri addetti ai lavori, Antonino Spinalbese era a Milano con sua figlia, la piccola Luna Marì. Niente di più importante, non c’è dubbio. Doveva occuparsi della sua bambina, visto che Belen ha il covid. Forse, era solo la voglia di stare con sua figlia e di evitare gli altri.

Luca Onestini invece ha annunciato su Twitter che non avrebbe partecipato al party organizzato da Signorini spiegando le sue motivazioni: impegni inderogabili. Ha inviato però un besito a tutto senza spiegare nulla. Sentiremo ancora parlare dell’ultima edizione del Grande Fratello vip o con questo party romano si chiude tutto e si pensa alla prossima che speriamo possa brillare davvero.

Al party si sono incontrati anche Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria, sono stati fotografati vicini, in quello che sembrava un primo faccia a faccia, anche se per tutta la serata hanno evitato di parlarsi. Riusciranno a recuperare il loro rapporto senza farsi coinvolgere troppo dalle rispettive fidanzate?