Mediaset punta tutto sui reality: si torna al passato, si al Grande Fratello degli “sconosciuti”. E Signorini?

Tutto pronto per il ritorno in onda del Grande Fratello nella sua versione classica. E il Gf VIP di Signorini?

E’ Giuseppe Candela in un articolo per Dagospia a parlare di quello che dovrebbe succedere nei prossimi mesi in casa Mediaset. Sembra che le intenzioni di Berlusconi siano quelle di rendere forte la rete ammiraglia puntando ancora sui reality. Difficile comprendere quanto nel 2023-2024 possa avere appeal la versione classica del Grande Fratello ma a quanto pare, Berlusconi, ci vorrebbe riprovare. D’altronde, spesso si legge sui social, che il pubblico vorrebbe rivedere in onda la versione classica del Grande Fratello, quella con persone sconosciute ( va detto che le ultime edizioni del GF VIP hanno già dimostrato anche anche i vip mezzi sconosciuti possono conquistare il pubblico). Ma quanto sarà difficile fare un cast di persone poco interessate alla tv e con la voglia invece di raccontare la propria storia? Complicato.

Ma torniamo alle anticipazioni date da Dagospia.

Rivoluzione Grande Fratello: torna la versione classica, che ne sarà di Signorini?

Si legge nell’articolo di Dagospia: “Grande Fratello la rivoluzione. Tutte le novità della prossima edizione della trasmissione di Canale Cinque. Si è conclusa lo scorso 3 aprile con la vittoria di Nikita Pelizon la settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini ha ottenuto buoni ascolti e ha fatto i conti con le polemiche. Ha dovuto affrontare gli interventi “pubblici” di Pier Silvio Berlusconi con la richiesta di un cambio di passo. A Mediaset già si lavora alla prossima stagione, con la riconferma di Signorini, ma con una novità importante: un ritorno al passato“. Confermatissima quindi la versione di Alfonso Signorini che forse durerà il giusto, tre mesi e si alternerà con la versione dei NIP.

E infatti, Candela, rivela: “A settembre 2023 nella casa più spiata d’Italia entreranno concorrenti nip, con l’addio ai vip che da qualche tempo (anche per ragioni di budget) hanno lasciato spazio a prezzemolini di serie b. Ritorno alle origini, almeno nelle intenzioni, anche per la durata che dovrebbe essere limitata a tre o massimo quattro mesi, con la possibilità di ridurre, se possibile eliminare, il raddoppio settimanale“. La versione classica potrebbe quindi durare fino a Natale, per poi dare spazio al Grande Fratello VIP con l’arrivo del 2024. Staremo a vedere.