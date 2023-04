L’Isola dei Famosi 2023: la prima folle puntata fra battutine, giochi e il primo televoto shock

La prima puntata de L'Isola dei Famosi 2023 è stata ricca di colpi di scena: il riassunto

Dopo lunghissimi sette mesi con un Grande Fratello VIP oramai non più sostenibile, L’isola dei Famosi 2023 è risultata una grande boccata d’aria in quel di Canale Cinque. La prima puntata andata in onda questa sera 17 aprile 2023, ha visto Ilary Blasi, la attenta Vladimir Luxuria e il divertito Enrico Papi essere dei buoni traghettatori per un reality show che sulla base sembra voler puntare molto poco su gossip e pettegolezzi e molto di più sulle dinamiche interne.

Fra una battuta e l’altra, infatti, la prima puntata è filata liscia come l’olio, con il giusto mix di giochi ricompensa, la sfida per la collana di leader e il nuovo assetto per i naufraghi, che stavolta sono divisi in tre gruppi diversi: gli Hombres (soli uomini), le Chicas (sole donne) e gli Accoppiados (concorrenti che gareggiano in coppia). Ma le tre tribù non sono state l’unico argomento di discussone di questo nuovo esordio televisivo….

L’Isola dei Famosi 2023: la prima puntata

A fare la voce grossa in termini di giochi e sfide è stato il più insospettabile di tutti: Simone Antolini, il giovane fidanzato di Alessandro Cecchi Paone che – giocando a nome della coppia – ha vinto sia la prova ricompensa, sia la prova leader, facendo conquistare a se stesso e alla sua tribù l’immunità dalle nomination. Ma come sappiamo, il ruolo di leader ha onori ma anche oneri: a lui è toccato eleggere uno dei naufraghi da sbattere direttamente al televoto. E – a sorpresa – la sua scelta è ricaduta sulla modella Helena Prestes.

Il nome del secondo naufrago candidato all’eliminazione è stato deciso come di consueto dalle nomination segrete fatte davanti al braciere nella Palapa. Nonostante le molte nomination piovute sulla testa di Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni, il più votato è stato Marco Predolin. Il conduttore si è detto tutt’altro che stupido di questo risultato in quanto ha allacciato pochi rapporti con il resto della ciurma.

Nel corso della serata, inoltre, le tre tribù sono state movimentate con la modifica della loro formazione. Nel gruppo degli Hombres, ad esempio, è entrato un altro naufrago: Luca Vetrone, un ex corteggiatore di Temptation Island. Il giovane è entrato a far parte del programma dopo aver battuto in un televoto flash un altro aspirante naufrago, il modello Jhonatan Andres Mujica Carrillo.

Ma non solo. Attraverso un sistema di salvataggi a catena, la tribù delle Chicas ha perso due naufraghe che sono diventate una nuova coppia degli Accoppiados: a spostarsi sono state Pamela Camassa e Claudia Motta.

A tal proposito, nella catena di salvataggi tutte al femminile, abbiamo scoperto una parentela fra concorrenti: Nathaly Caldonazzo ha deciso di salvare Fiore Argento in quando sono cugine. La ex soubrette ha rivelato che le due sono cugine di secondo grado e che la loro parentela è nota fin dalla tenera età: “Siamo cugine di secondo grado. Lo sapevamo. Siamo entrambe cresciute all’Isola di Giannutri… e ci siamo ritrovate a L’Isola dei Famosi”.

Parentele e personaggi rivelazione a parte, il primo televoto eliminatorio è già attivo: chi lascerà L’Isola dei Famosi fra Marco Predolin ed Helena Prestes? Ma soprattutto, chi perderà questo televoto verrà effettivamente eliminato o sarà spostato in qualche isolotto alternativo?