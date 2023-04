Simone e Cecchi Paone già in crisi: “Trovatene n’altro” è la soluzione

E' già crisi all'Isola dei famosi 2023 tra Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato Simone: che sta succedendo?

Sono passati solo 9 giorni di permanenza sull’Isola dei famosi 2023 e va detto, il buon Simone, da fidanzato di, si è tolto subito questa etichetta di dosso e si sta facendo conoscere, nel bene e nel male dal pubblico di Canale 5, diventando da subito protagonista di questa edizione. Ma nelle ultime ore a quanto pare, ha vissuto un momento di sconforto, ha avuto dei dubbi, e avrebbe voluto ricevere l’appoggio di Alessandro Cecchi Paone, come il pubblico di Canale 5 ha visto nel day time trasmesso il 26 aprile. Tutti i naufraghi si sono accorti che Simone aveva bisogno dei suoi spazi e lo hanno lasciato da solo. Poi il ragazzo ha provato a spiegare al suo fidanzato che cosa sta provando, e perchè avrebbe voluto altro. Spiega che si è sentito turbato e avrebbe voluto comprensione, dalla persona che sta al suo fianco; un ascolto che però non ha trovato nella sua spalla, nella sua anima gemella. Per tutta risposta, Cecchi Paone, con i suoi classici modi molto cordiali, ha risposto al suo fidanzato: “Trovatene n’altro”. Simone si è anche stupito e ha provato a capire di più chiedendo persino “ma in che senso” un po’ scioccato dalla risposta del divulgatore.

Crisi per Cecchi Paone e Simone?

Simone ha ribadito di non sentire la persona vicina come lui vorrebbe mentre Cecchi Paone ha rispedito le accuse al mittente dicendo di essere capacissimo di ascoltare e di essere di conforto. “Sei tu che oggi sei fuori fase” ha detto al suo giovane fidanzato. “Io sono sempre lo stesso” ha detto Alessandro, che non comprende lo sfogo amaro del suo ragazzo. In un confessionale di coppia, Alessandro Cecchi Paone ha poi ascoltato le parole di Simone che, tornando un po’ indietro sui suoi passi, ha spiegato che ha avuto un momento di down per via della permanenza sull’Isola dei famosi 2023. “Come capita in un percorso, a volte si può scendere, a volte si può salire” ha detto il fidanzato di Cecchi Paone. Crisi superata? Per il momento sembrerebbe proprio di si.