Verso Amici 23: due prof dicono addio dopo Amici 22? Le ultime news

Manca poco alla finale di Amici 22 ma si pensa già ad Amici 23: due prof potrebbero lasciare il talent, chi sono? Ecco le ultime news

Cosa succederà dopo la finale di Amici 22, chi esce e chi resta? Amici di Maria De Filippi, uno dei talent show più longevi e amati dal pubblico italiano, si avvicina alla sua conclusione. La 22esima edizione del programma sta affrontando alcune difficoltà inaspettate negli ultimi giorni, di poche ore fa la notizia che due allievi avrebbero contratto il Covid-19. La situazione potrebbe mettere a rischio la registrazione e quindi la messa in onda della semifinale, attualmente prevista per sabato 6 maggio, anche se al momento risulta ancora confermata. Dagospia ha lanciato la notizia che però non è stata confermata e neppure smentita dell’ufficio stampa della Fascino, che segue anche il programma di Canale 5. Su questo dunque, vi daremo notizie nelle prossime ore. Intanto però emergono anche altri retroscena su quello che potrebbe succedere nella prossima edizione del programma di Canale 5. Perchè come potrete immaginare, Maria de Filippi, da stakanovista quel è, sta già pensando ad Amici 23.

Verso Amici 23: cambierà qualcosa?

In un articolo di TvBlog del 29 aprile, si leggono alcune indiscrezioni che riguarderebbero proprio l’edizione 2023-2024 del talent di Maria de Filippi. Sul sito del mondo della tv, tra i più seguiti, leggiamo alcune voci riguardanti il futuro del programma di Canale 5. Secondo quanto riportato, ci sarebbero almeno due professori su sei in uscita. Il primo di questi sarebbe Raimondo Todaro, ex fedelissimo di Milly Carlucci, che quasi sicuramente non verrà riconfermato. Una notizia che non ci sorprende più di tanto. E’ sotto gli occhi di tutti il fatto che Raimondo non goda di particolare simpatia da parte della conduttrice, almeno questa è l’impressione che si ha seguendo il programma da casa. Inoltre, nell’edizione numero 23 di Amici potrebbe non esserci Arisa come giudice. In questo caso però, non si tratterebbe di una rottura con la padrona di casa, bensì di una precisa volontà della cantante di concentrarsi sulla sua carriera da interprete. Arisa tenterà di prendere parte a Sanremo 2024, dopo la cocente delusione dei mesi scorsi. Proprio nello studio di Amici, Arisa si era lasciata andare allo sconforto, raccontando la sua delusione.

Nonostante queste voci, siamo certi che l’edizione attuale di Amici di Maria De Filippi continuerà ad appassionare il pubblico fino alla fine. Infatti, è praticamente certo che nella finale, in onda su Canale 5 domenica 14 maggio, Arisa presenterà in anteprima il suo nuovo singolo. Si tratterebbe di un brano struggente ispirato dalla storia d’amore vissuta con Vito Coppola, l’affascinante ballerino con il quale ha fatto coppia a Ballando con le stelle 2021, vincendo la gara. In questo modo, Arisa dimostrerà ancora una volta la sua grande versatilità artistica e la sua capacità di emozionare il pubblico con la sua musica. Altro che guanti di sfida tra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Vi ricordiamo che questa sera andrà in onda una nuova puntata di Amici 22, come sempre alle 21,20 su Canale 5.