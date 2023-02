Le lacrime di Arisa ad Amici 22: “Non mi sento all’altezza”

Lo sfogo di Arisa nella puntata di oggi di Amici 22: la cantante si è sentita rifiutata anche da Amadeus che non l'ha voluta a Sanremo

Chi non ha seguito la puntata di Amici 22 questo pomeriggio si è perso una pagina molto toccante del programma. Un amaro sfogo di Arisa che ancora una volta si è mostrata con le sue fragilità e con le sue insicurezze. Non ha trattenuto le lacrime la coach di canto della scuola di Maria de Filippi, anche se ci ha provato. Non è stato facile ma ha avuto il sostegno di tutti: da Lorella Cuccarini a Rudy Zerbi, tutti hanno ricordato quanto sia brava e che talento immenso abbia. Tutto è iniziato con la proposta di Maria, di cantare “Let it be” dei Beatles insieme alle cantanti Angelina e Federica. Arisa ha tentennato poiché si sente inferiore alle sue allieve e lo ha detto senza girarci troppo, ha spiegato di aver bisogno di tempo di provare, facendo ben comprendere che non si sentiva all’altezza. “Io davvero, a volte, mi sento sopravvalutata, non mi sento all’altezza. Sento di essere stata fortunata e basta” ha detto Arisa mentre Maria de Filippi ascoltava le sue parole. E poi ha anche spiegato i motivi per i quali non si sente serena in questo momento.

Arisa rifiutata da Amadeus: il suo sfogo ad Amici 22

Arisa ha quindi spiegato i motivi per i quali non si sente serena. La coach di Amici ha rivelato che da due anni ha provato a partecipare a Sanremo ma Amadeus non ha selezionato le sue canzoni. “Si può esistere come artisti anche se non si va a Sanremo. Non vai a Sanremo? E ‘sti caz*i!” ha detto molto infervorato Rudu Zerbi mentre Lorella Cuccarini è andata dalla sua collega e l’ha abbracciata e accarezzata comprendendo che stava vivendo un momento difficile e complicato. Il pubblico ha dimostrato grande amore e affetto per Arisa che ha poi cantato con Angelina e Federica regalando una bellissima esibizione. Molto affetto è arrivato anche dai social, con tanti commenti nel corso della diretta di Amici 22. Tutti vicini ad Arisa con messaggi di affetto e stima.

Lorella Cuccarini, postando il video con lo sfogo di Arisa, ha commentato: “Amici è anche questo. Ricordare ai più giovani chi sono i veri Artisti, con tutte le loro fragilità. Arisa, sei bella dentro e fuori. Una donna e una cantante straordinaria, con un talento raro, che non è solo riconducibile al “bel canto” ma all’anima che metti in ogni singola nota. Sul palco e nella vita. Ti voglio bene.”