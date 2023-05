Isola dei famosi 2023 è già SOS malori: anche Predolin dal medico

Marco Predolin non sta bene: ecco le ultime news dall'Isola dei famosi 2023

Il noto conduttore televisivo Marco Predolin è stato il primo concorrente eliminato dall’Isola dei Famosi 2023, il reality show in onda su Canale 5 che vede i naufraghi lottare per la sopravvivenza in un ambiente ostile come l’Honduras. Tuttavia, grazie ad una nuova chance, il naufrago ha potuto continuare il suo percorso, raggiungendo la spiaggia dell’Isola di Sant’Elena. Una eliminazione a metà, come i telespettatori che seguono il reality condotto da Ilary Blasi si immaginavano. Infatti le ultime spiagge sono ormai qualcosa di caratteristico di tutte le edizioni dell’Isola e non si è mai fuori definitivamente…Ma che cosa sta succedendo nelle ultime ore? A poche ore dalla terza diretta dell’Isola dei famosi, per la terza puntata in onda il 2 maggio 2023, arrivano notizie non troppo buone dall’Honduras. Già ieri abbiamo visto un piccolo incidente per Claudia Motta e adesso si parla anche di Marco Predolin, che avrebbe avuto bisogno di fare un controllo dal medico, dopo un malore.

Isola dei famosi 2023: Marco Predolin sta male, le ultime news

Nonostante la sua iniziale serenità, Predolin ha iniziato ad accusare alcuni problemi di salute nei giorni successivi alla sua permanenza sull’isola. In particolare, il concorrente ha lamentato la mancanza di cibo e di sonno, e ha ammesso di avere pensieri negativi. Tuttavia, dopo aver stretto un patto con lo Spirito dell’Isola, il naufrago ha deciso di lasciare momentaneamente l’Isola di Sant’Elena per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici.

Predolin, non è stato il solo a dover farlo, dato che anche Claudia Motta ha avuto qualche problema fisico a seguito di una caduta dagli scogli. Forse non tutti hanno visto il day time di ieri dell’Isola ma anche la compagna di Viaggio di Pamela Camassa non è stata benissimo. Entrambi i concorrenti sperano di tornare presto in gioco e di poter continuare il loro percorso nell’Honduras.

Le loro condizioni di salute saranno aggiornate stasera da Ilary Blasi, la conduttrice del programma, che parlerà con tutti e tre i naufraghi. Resta da vedere come evolveranno le cose e se i concorrenti riusciranno a superare gli ostacoli che si presenteranno loro davanti. Lo scopriremo anche nella puntata di questa sera dell’Isola: appuntamento alle 21,30 su Canale 5. Ilary Blasi, Enrico Papi e Vladimir Luxuria ci aspettano.