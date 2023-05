Il day time di Amici 22 e l’isolamento in casetta causa covid: cosa sta succedendo

Amici 22 la situazione covid in casa: casetta divisa in due, l'isolamento in attesa della guarigione

Che cosa sta succedendo nella casetta di Amici 22? Sembra essere parecchio evidente che ci siano una situazione non semplice da gestire a causa del covid ma è altrettanto vero che si può vedere anche che i ragazzi, per fortuna stanno bene. Un po’ di voce rauca, forse un po’ di febbre e stanchezza ma si va avanti e il nostro augurio è quello che tutti si possano rimettere il prima possibile in vista della semifinale che potrebbe svolgersi, secondo alcuni, in diretta il 6 maggio.

Isobel, Aaron, Mattia e Angelina isolati ad Amici 22

Il day time di oggi ha fatto maggiore chiarezza rispetto a quello che sta succedendo nella casetta di Amici 22. Come abbiamo ben capito, dopo l’ultima registrazione, in un primo momento a essere isolati sono stati Isobel e Aaron, che sono scomparsi quasi immediatamente dalla vita quotidiana del programma. Successivamente, al cantante, che è apparso leggermente rauco, con un accenno di raffreddore, si sono uniti anche Mattia e Angelina. Anche la Mango non era al top della voce, almeno secondo quello che si è visto nella puntata di Amici 22 del 3 maggio; i ragazzi di Amici hanno ascoltato i giudizi dei giornalisti isolati in una stanzetta. Isobel, Mattia, Angelina e Aaron insieme. Anche la ballerina australiana è apparsa un po’ raffreddata e con la tipica voce di chi ha il covid. Invece Wax, era nella sala grande quella in cui di solito tutti insieme sui gradini, guardano la tv e ricevono le assegnazioni.

Nella seconda parte del day time di Amici quindi, si è visto Wax mentre leggeva i giudizi dei giornalisti, il che ha lasciato pensare che il cantante, non sia tra i contagiati. Insieme a lui sia Benedetta più appartata, che Maddalena. Teoricamente quindi, a giudicare da queste immagini, la situazione nella casa dovrebbe vedere Wax , Maddalena e Benedetta, negativi al covid, mentre gli altri, dovrebbe essere contagiati. E gli auguriamo di guarire il prima possibile.

La speranza è che anche i “superstiti” non si ammalino e che possano resistere in modo da poter arrivare tutti sani e salvi alla semifinale e poi alla finale. In ogni caso i ragazzi, nonostante tutto sono apparsi sorridenti e abbastanza sereni il che lascia pensare che si possano rimettere presto.