Cecchi Paone non conosce la famiglia di Simone Antolini, parla il fratello

Elvis, il fratello di Simone Antolini, spiega che Alessandro Cecchi Paone non è stato ancora presentato alla famiglia

E’ Elvis, il fratello di Simone Antolini, a raccontare che Alessandro Cecchi Paone non ha ancora conosciuto la sua famiglia. Non ci sono state le presentazioni ufficiali, solo lui ha incontrato il compagno di suo fratello. Ospite di Isola Party Elvis Antolini ha raccontato come suo fratello e Cecchi Paone si sono conosciuti, su Instagram, e poi si sono incontrati. Una delle coppie protagoniste dell’Isola dei famosi 2023 ha appena festeggiato il primo anno insieme; un po’ alla volta raccontano della loro storia, saltano fuori colpi di scena ma anche tantissimi commenti di segue curioso la coppia e il reality di Ilary Blasi ma non apprezza il modo di fare di entrambi, soprattutto di Alessandro. Intervistato da Andrea Dianetti e Giorgia Palmas il fratello di Antolini ha parlato della relazione tra il giornalista e Simone e cosa ne pensa della loro partecipazione all’Isola. Sui social molti sono infastiditi dalla loro esigenza di mostrare con quanta passione si amano, dalla differenza d’età tra i due.

Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone

Ecco cosa pensa Elvis: “Vedere mio fratello in Honduras mi fa piacere, sono contento per lui e per Alessandro e spero che quest’avventura vada avanti. Mio fratello è molto competitivo e ama le emozioni forti come questa, in più è stato il primo leader e ne sono fiero. Loro si sono conosciuti tramite Instagram e poi si sono visti, è nato tutto dalle conversazioni. A fare il primo passo però è stato Simone”.

Elvis ha 27 anni, Simone è più giovane , ha solo 24 anni ed è dolcissimo, ma la differenza d’età con Cecchi Paone per lui non sembra essere un problema: “Lo conosco solo io. La mia famiglia ancora no. Non è stato presentato per il momento – ma sembra che nessuno abbia problemi – Con Alessandro sta così bene che non guarda nessun altro. Questo programma sarà una prova e ne usciranno più forti di prima”. Quindi, fa il tifo per loro sa come naufraghi che innamorati.

Nonostante la giovane età sembra che Simone sia già papà di una bimba, la piccola Melissa, ma di questo si parlerà in un’altra puntata dell’Isola dei famosi.