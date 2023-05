Il covid non ferma Amici 22: la semifinale domani sera

La semifinale di Amici 22 andrà in onda nonostante l'emergenza covid in casetta: ecco che cosa succederà

Non è ancora chiaro se sarò registrata nella tarda mattinata di domani o se si andrà in onda in diretta ma una cosa è certa: la semifinale di Amici 22 si farà. Il promo è in onda, gli spot annunciano che i semifinalisti si daranno battaglia. Forse non al top della forma, in particolare i cantanti che come abbiamo visto, hanno perso la voce strada facendo. Ma sono ragazzi, giovani e forti e alla fine, anche se non affronteranno una delle serate migliori per performance, sono nella prima serata di Canale 5 e avranno modo poi di brillare sia nella finale che una volta finito il programma. Si va in onda quindi, il covid non ferma la semifinale di Amici 22 che resta confermata domani sera.

La semifinale di Amici 22 in onda il 6 maggio

Una brutta tegola, visto che mancavano davvero pochissimi giorno alla finalissima. Ma è successo, e si deve fare i conti con il virus che fortunatamente non è più devastante come tre anni fa. Un po’ indeboliti, un po’ storditi forse ma con tanta voglia di fare bene, i semifinalisti di Amici 22 saliranno domani sera sul palco.

Stando a quello che abbiamo visto nei day time di questa settimana, i primi ad aver dato segnali di positività sono stati Isobel e Aaron, subito isolati in un’ala della casetta. Successivamente a loro si sono uniti anche Angelina e Mattia. Da quello che si è visto in questi giorni su Canale 5, immuni al virus invece, Maddalena, Benedetta e Wax. Vedremo poi oggi se ci saranno altre novità ma a quanto pare, i ragazzi stanno comunque bene e sono in grado di esibirsi nella semifinale, per cui lo show continua e noi non possiamo che fare il tifo per tutti. Arrivati a questo punto del percorso, tutti meritano di calcare il palco della finale e chissà magari, in questa nuova puntata, viste le condizioni, non ci saranno eliminazioni. Staremo a vedere, è tutto in divenire.

Noi vi terremo aggiornati con tutte le news e le anticipazioni del caso, per cui restate sintonizzati per conoscere ogni dettaglio sulla semifinale di Amici 22.