Quella domanda di Helena Prestes su Berlusconi: gelo e imbarazzo all’Isola

Sono rimasti tutti spiazzati dalla domande di Helena su Silvio Berlusconi in diretta all'Isola dei famosi 2023

E chi si sarebbe mai aspettato che una concorrente dell‘Isola dei famosi 2023 chiedesse informazioni e notizie su Silvio Berlusconi. Nel corso degli anni i naufraghi hanno provato a conoscere i risultati delle partite di calcio, hanno chiesto informazioni sulle loro famiglie, hanno chiesto news sulle loro attività ma mai nessuno aveva chiesto informazioni sul “padrone di casa”. E va bene, lo sappiamo che l’AD di Mediaset Piersilvio Berlusconi ma in fondo in fondo, il cavaliere resta sempre uno dei numeri 1 dell’azienda. Ed è anche per questo che la domanda di Helena Prestes ha lasciato tutti un po’ basiti perchè davvero nessuno si aspettava che la naufraga, chiedesse notizie sul leader di Forza Italia.

La Prestes, in sede nomination, ha chiesto a Ilary Blasi se si potesse fare una domanda relativa alla vita reale a quello che accade fuori . E la conduttrice dell’Isola dei famosi 2023 ha detto che si, che avrebbe potuto chiedere quello che voleva. E così Helena ha chiesto delucidazioni sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Non è dato sapere se perchè tra di loro c’è un rapporto di amicizia e stima o perchè la naufraga segue politicamente Berlusconi. Sta di fatto che comunque, Ilary Blasi ed Enrico Papi, parecchio meravigliati di questa domanda, hanno subito rassicurato Helena dicendone che Silvio Berlusconi sta bene. L’ex premier in questi giorni è anche apparso in video e si prepara a tornare presto a casa.

E se la faccia di Papi e la risposta della Blasi la dicono lunga sul gelo che è caduto in studio con la domanda di Helena, quanto avreste pagato per avere una telecamera sulla faccia di Piersilvio Berlusconi in quel momento?

La domanda di Helena su Berlusconi che gela lo studio dell’Isola

Per chi si fosse perso questo momento, ecco il video.

“POSSO CHIEDERE UNA COSA DELLA VITA REALE? VOGLIO SAPERE SE SILVIO BERLUSCONI STA BENE” HELENA TI PREGO😭 #isola pic.twitter.com/WE377xLKup May 8, 2023

Un momento inatteso che ha fatto molto chiacchiere anche i telespettatori che sul web ovviamente, si sono scatenati.