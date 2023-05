Temptation Island 2023: tutto pronto per il ritorno del viaggio delle tentazioni

Tutto pronto per Temptation Island 2023: ecco le ultime news e le anticipazioni

Cosa possiamo dirvi della nuova edizione di Temptation Island? Possiamo dirvi che è ormai tutto pronto per la partenza delle registrazioni. Manca pochissimo infatti al primo “ciak” sul set di Temptation Island 2023. Dopo un anno di pausa, il programma torna su Canale 5 prodotto da Fascino e da tutta la squadra di Maria de Filippi. Al timone di Temptation Island 2023 torna Filippi Bisciglia. Squadra che vince non si cambia e infatti Filippo è stato sin da subito riconfermato per la nuova edizione del programma che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 in estate.

Una stagione di successi per Maria de Filippi e tutta la sua squadra. E anche da Temptation Island tutti si aspettano grandi, grandissime cose. Oltre 4 milioni di spettatori con Tu si que vales, con Amici e con C’è posta per te nella prima serata di Canale 5, la prima serata targata Maria de Filippi. Sarà difficile fare altrettanto bene con Temptation Island è chiaro ma ci si aspetta una media di almeno 3 milioni di spettatori, quelli che c’erano stati nelle passate edizioni.

Temptation Island 2023: quando va in onda?

E’ DavideMaggio.it ad anticipare che le riprese di Temptation Island inizieranno la seconda settimana di giugno, probabilmente intorno al 9. Ma quando andrà in onda Temptation Island 2023? Da Publitalia, da listino quindi, si apprende che il 26 giugno 2023 dovrebbe essere il giorno del debutto del programma di Canale 5. E’ il lunedì sera il giorno scelto per il reality di Canale 5, per il viaggio dei sentimenti che coinvolgerà le coppie di persone comuni, non coppie famose, che si metteranno in gioco.

Temptation Island 2023 andrà quindi in onda la settimana successiva, dovrebbe debuttare il 26 giugno appunto, subito dopo la finale dell’Isola dei famosi 2023. Il giorno di punta quindi per la prima serata di Canale 5 sarà il lunedì, perchè come detto, ci si aspettano davvero grandi ascolti per il programma di Maria de Filippi. Non la vedremo in onda, ma ci sarà sempre la mano, anche dietro a questa nuova edizione di Temptation Island.