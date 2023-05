Nikita Pelizon sbarca in Honduras all’Isola dei famosi 2023

Nikita Pelizon è pronta per sbarcare sulle spiagge dell'Honduras: la vedremo all'Isola dei famosi 2023 lunedì sera

Era una notizia ufficiosa, è diventata ufficiale. Lunedì sera vedremo la vincitrice del Grande Fratello VIP anche in Honduras. Nikita Pelizon è pronta a sbarcare sulle coste dell’Isola dei famosi 2023. Ma in veste di cosa? Ieri sera, si era parlato di questa partenza di Nikita per l’Honduras, e in molti sui social avevano fatto notare i movimenti della vincitrice del GF VIP. Oggi però sappiamo qualcosa in più. Sappiamo che Nikita arriverà in Honduras per una bella sorpresa a Helena Prestes, che non sta vivendo proprio una esperienza serena.

Nikita ed Helena sono molto amiche, tanto che, due anni fa, hanno partecipato insieme a Pechino Express. Le due poi, non hanno avuto modo di salutarsi di recente a quanto pare: mentre Nikita festeggiava per la vittoria del Grande Fratello VIP, Helena si preparava per partire per la sua avventura all’Isola dei famosi 2023.

Tra poche ore però le due amiche avranno modo di rivedersi e di raccontarsi. Helena apprezzerà questa sorpresa che sta per arrivare per lei direttamente dall’Italia? Il pubblico al momento si divide: c’è chi è molto felice per la sorpresa e per il fatto che Nikita torni in tv dopo un mesetto dalla finale del GF VIP. E c’è chi invece non ha apprezzato l’annuncio arrivato dalle pagine social del programma.

Nikita solo ospite o anche concorrente all’Isola?

A questo punto in molti si chiedono una cosa: Nikita sarà solo ospite per una notte, come è successo anche ad Asia Argento che ha fatto una bella sorpresa a sua sorella Fiore, oppure la Pelizon potrebbe diventare a tutti gli effetti una concorrente del reality, visto che nel giro di un mese, ci sono stati 5 ritiri dal programma di Canale 5 e, a quanto pare, non sono previsti nuovi ingressi?

A questo punto non ci resta che attendere la prossima puntata dell’Isola dei famosi 2023 per scoprirlo. Ilary Blasi ci aspetta lunedì sera per dare il benvenuto a Nikita che chissà magari sulle spiagge dell’Honduras si porterà anche il suo inseparabile orsacchiottone, che ne dite?