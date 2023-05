Torna il Grande Fratello: i provini per il 2023. I commenti impietosi: “Vip finiti”

Tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello versione classica: dopo 3 anni si torna in onda su Canale 5. Le ultime notizie

Era stata annunciata da tutti i siti di televisione la notizia relativa al ritorno del Grande Fratello, nella sua versione classica. Tra i primi a lanciare l’indiscrezione , i giornalisti di Dagospia che avevano rivelato le intenzioni di Mediaset. Ed ecco che oggi dai social, c’è la conferma ufficiale: il Grande Fratello, versione classica, torna, per cui sono aperti i casting. Si cerca gente comune che abbia voglia di raccontarsi e di varcare la porta rossa.

Nel settembre del 2000, andava in onda su Canale 5 la prima edizione del Grande Fratello. Una edizione che passò alla storia perchè fu la prima volta di un reality in Italia, perchè fu un fenomeno di cui si parlò in tutto il mondo. Il reality esplose in ogni dove ma con il passare del tempo, la genuinità che avevano i concorrenti delle prime edizioni, si perse, e si perse anche l’interesse del pubblico, nei confronti dei protagonisti. Sedici le edizioni del Grande Fratello in onda su Canale 5, dal 2000 al 2019. Si è passati nel tempo, da una media di 9 milioni di spettatori a una media di 3 milioni.

E fu proprio a causa degli ascolti molto bassi, che alla fine si decise di chiudere il reality. Tre gli anni di pausa, il 2013, e poi ancora il 2016 e il 2017. Poi Mediaset ci provò di nuovo, con una conduzione affidata a Barbara d’Urso, tra sconosciuti e semi sconosciuti, ma le cose non andarono nel migliore dei modi.

Nel 2023 però Mediaset ci ripensa e il Grande Fratello, versione classica, a quanto pare, si darà il testimone con il Grande Fratello VIP. Forse qualcuno si è reso conto che chiudere delle persone per sei mesi nella stessa casa, porta ad avere i risultati di questa edizione, una follia generale che ha davvero compromesso lo spettacolo.

Il Grande Fratello torna alle origini: aperti i casting per la versione classica

AAA cercasi gente comune che vuole raccontarsi al Grande Fratello. Ecco che cosa si legge sul “volantino” postato poche ore fa sui social:

Hai sempre sognato di varcare la porta rossa? La tua vita è una storia tutta da raccontare? Grande Fratello sta cercando te…

Il Grande Fratello torna su Canale 5-Ultimenotizieflash.com

Quando andrà in onda il Grande Fratello versione classica?

Si sa ancora molto poco ma di certo, nelle prossime settimane, quando saranno presentati i listini e anche i palinsesti per la prossima stagione televisiva, scopriremo insieme quando il reality di Canale 5 andrà in onda. In ogni caso la versione classica e il Grande fratello VIP dovrebbero alternarsi da settembre ad aprile circa, bisognerà solo capire chi inizia prima e chi inizia dopo.

Chi condurrà il Grande Fratello?

Sembra proprio che la conduzione del Grande Fratello, anche nella sua versione classica, sarà affidata ad Alfonso Signorini che è già a lavoro per i due reality di Canale 5.

Alfonso Signorini potrebbe condurre anche la versione classica del Grande Fratello-Ultimenotizieflash.com

Come partecipare ai casting e ai provini per il Grande Fratello 2023?

Non sono state ancora rese note le modalità di partecipazione ai provini per il Grande Fratello ma anche su questo, vi terremo aggiornati in modo da potervi anche dire con quali modalità è possibile raccontare la propria storia, con un provino, che convinca Signorini a dire di si!

L’ironia corre in rete

Non appena questa locandina è stata pubblicata sui social del Grande Fratello, sono ovviamente arrivati migliaia di commenti. Quelli più ironici? Quelli di chi faceva notare che si sono finiti i vip, ma forse anche i soldi! E c’è anche chi pensa che alla fine, nella casa, entreranno sempre amici di amici…

Alcuni commenti dalla pagina Fb del Grande Fratello:

Ma veramente una persona come me o altre potrebbe varcare la casa del GF ? , ho i miei dubbi , sembra più uno specchietto per le allodole , fino ad ora ho sempre visto persone che hanno tanti contatti sui social o figli, nipoti o cugini o amichetti o ex di qualcosa , vedremo cosa accadrà.

Sarebbe bello vedere un gf con persone comuni che fanno lavori umili e che sappiano cosa significa tirarsi su le maniche per riuscire ad arrivare a fine mese e poi non sempre strafighe e modelli!!!!

Si ci crediamo proprio che prenderete gente povera e comune come i primi anni.!

Staremo a vedere che cosa succederà.