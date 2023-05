Helena scioccata dalle parole di Sainato: “E’ un’ex suora, non può mentire” e sbugiarda la favola della Scuccia

Cristina Scuccia sta mentendo all'Isola pur di vincere? Helena non ha dubbi e dopo quello che le ha detto Sainato pensa che l'ex suora sia una grande bugiarda

Helena stenta a credere al racconto che Gian Maria Sainato le ha fatto dopo le prime ore di convivenza sull’Isola dei famosi 2023. I due si sono messi a parlare e tra un discorso e l’altro, sono arrivati a Cristina Scuccia. La Prestes, durante i suoi primi giorni di permanenza in Honduras, aveva stretto un bel legame con la Scuccia ma poi qualcosa è cambiato, anche se Helena continua a pensare che la ragazza sia una bella persona.

Le parole di Gian Maria Sainato l’hanno lasciata però parecchio perplessa. Cristina infatti a lei aveva detto di essere impegnata, di avere una persona. Senza specificare se fosse un uomo o una donna. E’ la famosa clip che abbiamo visto in puntata e che poi la Scuccia ha commentato con la Blasi. Il racconto di Helena ha destato delle perplessità anche in Gian Maria, visto che, secondo il suo racconto, la Scuccia gli aveva detto di essere interessato a lui.

Helena ha inoltre raccontato al modello, che dopo l’ultima puntata dell’Isola, Cristina si è arrabbiata con lei perchè quella clip è stata mandata in onda:

quando è finita la puntata si è arrabbiata dicendomi ‘mi hai fatto fare uno scivolone’. Io le ho detto ‘è la tua vita non è mica una cosa di cui vergognarsi.

All’Isola la confessione di Cristina ha una persona che la aspetta a casa

Helena contro Cristina Scuccia

Durante la puntata extra dell’Isola dei famosi , day time del 25 maggio 2023, la Prester ha poi raccontato al suo nuovo compagno di avventura:

Ripeteva che le avevo fatto fare una figuraccia. Ma è come se lei seguisse un copione, pura ipocrisia! Sei già cantante, hai fatto tanti programmi, non sei più suora. Diceva tutto davanti alle telecamere e poi faceva l’ingenua. Lei deve capire cosa vuole fare con la sua vita.

Helena non si aspettava di ascoltare delle bugie proprio dalla Scuccia:

Ha detto una bugia in puntata. Sì ha detto una bugia, io pensavo dicesse la verità. Perché da ex suora non mi aspettavo dicesse una bugia. Ha mentito sulla storia del fuoco e che io voglio un’amicizia televisiva. Per me adesso lei è un personaggio montato.

E ancora:

Ti ha detto che è single? Oddio ma dai. Non è vero che è single! Ha una persona te lo giuro. Lei non è proprio trasparente. Non dice la verità davanti le telecamere.

Helena ha continuato:

Lei sta costruendo la favola di una persona che rispetta il suo passato religioso, ma è tutta una cosa costruita. Mi ha detto delle cose… Non mi piace quando una persona non dice la verità. Lei non la sta dicendo per arrivare in finale e vincere. Come riesce a dormire la notte? Qui c’è gente che gioca sporco.

Che dire, non ci resta che aspettare la puntata dell’Isola di lunedì sera, sarebbe bello se per una volta ci fosse un confronto su questi temi che accendono l’interesse del pubblico…