Confessione strabiliante di Sainato all’Isola. Gianmaria ci fa volare: “Io e Cristina ci piacciamo”

Cristina Scuccia ha davvero detto di essere interessata a Gian Maria Sainato? Sull'Isola dei famosi arriva la rivelazione che non ti aspetti

Avreste mai pensato che sull’Isola dei famosi 2023, sarebbe potuta nascere una coppia formata da Gian Maria Sainato e da Cristina Scuccia? Difficile a dirsi, per diversi motivi. Ma nelle ultime ore sui social si sta molto parlando di alcune dichiarazioni che il naufrago ha fatto in queste ore, confidandosi con Helena, che da pochi giorni è sbarcata sull’Isola di Sant’Elena.

Il naufrago infatti le ha detto che nei suoi giorni di permanenza sull’Isola, con il gruppo degli uomini e con le Chicas, si era molto avvicinato a Cristina, tanto che tra lui e l’ex suora c’erano state anche delle confidenze importanti. Sarà vero? Appare parecchio strano visto che la stessa Helena, ha ricevuto le confessioni di Cristina…Rivelazioni che parlavano dell‘interesse della Scuccia per una persona che la starebbe aspettando fuori…Cosa bolle dunque in pentola?

Queste le parole di Gian Maria e Helena:

Io e Cristina abbiamo passato molto tempo insieme, una sera al fuoco – non c’erano le telecamere – le ho detto ‘ho un po’ di interesse nei tuoi confronti, sei una bella ragazza, mi piace il tuo carattere‘ e lei mi ha risposto ‘anche tu penso lo stesso di te, però davanti le telecamere io qua non inizierei nessuna frequentazione‘

Cristina Scuccia è interessata a Gian Maria Sainato? Ultimenotizieflash.com

Le parole di Sainato, a detta di molti fan che hanno commentato in rete le ultime notizie dall’Honduras, potrebbero non essere del tutto vere. Altri invece credono che Sainato sia sincero e che a mentire sia stata l’ex suora, che prima di entrare all’Isola dei famosi, si sarebbe ben studiata un piano per attirare a se l’attenzione e magari anche vincere, come era successo per The Voice. E visto che qui non c’è più l’abito da suora, occorre inventarsi altro. Una relazione misteriosa ad esempio, con una persona misteriosa…

La confessione di Sainato su Cristina Scuccia

In confessionale Gian Maria Sainato ha aggiunto:

Cristina mi ha detto che fra noi sarebbe potuta nascere una frequentazione, ma non dentro un reality. Io le ho risposto ‘abitiamo a Milano un sera andiamo al sushi?’ e lei mi ha risposto di sì. Mi ha fatto capire che gli piaccio ma non farebbe nulla in un reality perché ha paura del giudizio del pubblico. Un po’ la capisco, è stata per tanti anni una suora e ora si ritrova a L’Isola dei Famosi.

I fan dell’Isola sono rimasti molto basiti da queste parole di Gian Maria Sainato, anche perchè nel 2020 il modello ha fatto pubblicamente coming out, dicendo di essere gay.

Gian Maria ha rivelato poi che Cristina gli avrebbe detto queste cose di nascosto ( per cui non ci sarebbero prove). Cose dette senza telecamere perchè Cristina avrebbe, a detta di Sainato, paura del giudizio del pubblico. Peccato che però, e lui non può saperlo, lunedì sera la Scuccia abbia parlato di questa persona che la sta aspettando fuori…

Io le ho confessato che lei mi interessa e lei mi ha risposto che la cosa è reciproca. Parlando parlando mi ha detto che lei preferisce non continuare ad approfondire la nostra conoscenza sull’Isola, ma di continuare la nostra conoscenza a Milano. .. Non avrei avuto problemi a far nascere una storia d’amore qua a L’Isola, ma lei sì…

E voi ci credete?