Il messaggio di Antonella Fiordelisi per Daniele Dal Moro ma i fan non sono tutti felici

Alcuni fan non sono per niente felici del messaggio di Antonella Fiordelisi per Daniele Dal Moro

Terminato il GF Vip i vipponi uno dopo l’altro hanno dimostrato se amori e amicizie erano reali. Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro confermano il loro legame. Si sono rivisti, una reunion tra i Donnalisi e Daniele Dal Moro; ovviamente assente Oriana Marzoli. Sui social non tutti i fan sono contenti, anche perché Antonella ha pubblicato un tenero messaggio.

Un messaggio per Daniele, una dimostrazione d’affetto che se è piaciuta molto ai fan di Antonella Fiordelisi non è stata per niente apprezzata da chi sostiene da sempre Oriana. C’è chi si è lamentato che la Marzoli fosse rimasta da sola mentre i tre amici erano impegnati nella loro reunion.

I fan degli Oriele per niente felici

La paura che gli Oriele siano già in crisi continua a passare da uno spostamento all’altro della coppia. Hanno visto prima lei da sola in Spagna, poi ieri Daniele in compagnia di Antonino Spinalbese con una presunta reazione negativa della sua fidanzata. Adesso l’incontro con i Donnalisi, soprattutto con la nemica di Oriana Marzoli.

L’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro prosegue

Nella Casa del Grande Fratello Vip hanno costruito un’amicizia importante. Daniele non era né in un gruppo né nell’altro ma è riuscito ad instaurare legami importanti con più persone, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi più di tutti.

I Donnalisi hanno raggiunto Daniele a Verona

Antonella ha mostrato il viaggio verso Verona mentre Edoardo dormiva. Una serie di incontri con i fan e la città di Daniele è tra le mete previste, ed ecco che è scattata la reunion, che ovviamente è finita sui social scatenando le reazioni dei fan.

Il messaggio di Antonella Fiordelisi per Daniele

Ti voglio bene! Grazie per avermi consolata e consigliata nei momenti più brutti #fiorde #donnalisi 🫶🏻 pic.twitter.com/tKF0pxefuN — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) May 27, 2023

Ti voglio bene! Grazie per avermi consolata e consigliata nei momenti più brutti.

Un messaggio dolcissimo che ha ovviamente infastidito i fan degli Oriele, i fan di Oriana. Su Instagram i Donnalisi hanno pubblicato la foto del loro incontro, una foto tutti e tre insieme ma è il commento di Antonella che ha scatenato le critiche.

“Leale, sincero, puro, sensibile”

Riferendosi all’amico ed ex collega di reality. Ma come la prenderà la Marzoli? Sembra che non ci sia molta pace nell’ultimo periodo tra la coppia anche perché ci sono troppi intrusi nella loro vita a due. Sono stati segnalati ad Oriana i like di Daniele ad una ragazza che alla fine lui non segue più ma prima di farlo si è arrabbiato e non poco.

Non è semplice la vita per chi si espone così tanto sui social.