Una vita anticipazioni: Blanca perderà il suo bambino, rischia anche di morire?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nella puntata in onda domani 24 maggio 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Avrete visto che purtroppo le condizioni di salute di Blanca sono molto preoccupanti. La ragazza si è sentita mala davanti a Ursula, Samuel e Don Jaime. Stava chiedendo di aiutare Diego e, nella disperazione di quel momento, si è sentita male. E’ stata colta da una emorragia e il dottore che la sta curando non sa se riuscirà a fare il possibile per salvare la sua vita e quella del bambino che aspetta. Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 24 MAGGIO 2019

Silvia si è resa conto che il suo adorato marito sta facendo qualcosa che non dovrebbe ma ha una missione da portare avanti e continua a farlo. La donna ha capito che Zavala per vendicarsi la sta avvelenando ma non ne parla con nessuno e continua a interpretare il suo ruolo di moglie fedele…

Liberto, Ramon e Huertas cercano di capire che cosa possono fare per Diego visto che è in carcere e non può essere rilasciato. Ma le cose sono più complicate del previsto.

Nel frattempo le condizioni di salute di Blanca non sembrano migliorare. Samuel inizia a credere che Dio possa volerlo punire per tutto il male che nell’ultimo periodo ha fatto a Blanca. In soffitta è arrivato il momento di dire addio a Martin, viene allestita la camera ardente per l’ultimo saluto al giovane. Casilda è ovviamente sconvolta per quanto accaduto. Anche Leonor sembra molto turbata per quello che è successo, ha rivissuto infatti il dolore da lei provato quando è venuto a mancare suo marito Pablo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 24 maggio 2019 come sempre alle 14,10 su Canale 5.