Beautiful anticipazioni: Liam e Steffy di nuovo vicini per la piccola Kelly, che succederà?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 18 giugno 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Come avrete visto Steffy si sta concentrando sulla sua famiglia che al momento è formata solo dalla piccola Kelly. Allo stesso tempo vuole però ritrovare un posto di primo piano nell’azienda e per questo è tornata con le sue idee alla Forrester…Cosa succederà quindi adesso?

Non ci resta che scoprire i dettagli con la trama di Beautiful per la puntata di domani, ecco le ultime news per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 18 GIUGNO 2019

Che cosa accadrà quindi in questa nuova puntata della soap di Canale 5? Alla Forrester sono tutti molto impegnati per il lancio della nuova collezione. Anche Thorne nonostante i problemi che ha avuto con Bill cerca di fare il possibile per dare il suo contributo. Steffy ha molte idee ma succede un piccolo imprevisto…Mentre è a lavoro insieme agli altri, sua madre le fa sapere che la piccola Kelly sta poco bene. Ha la febbre molto alta e le chiede quindi di tornare a casa. Quando Liam vede Steffy andare via preoccupata le chiede cosa sta succedendo. Steffy gli dice quindi che la loro bambina non sta bene. Liam allora decide di andare a casa con Steffy. E’ una delle prime prove da superare insieme da genitori, se la caveranno senza mettere a rischio nulla? Come reagirà Hope a questi piccoli incidenti di percorso? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 18 giugno 2019. Vi ricordiamo che la soap di Canale 5 ci aspetta come sempre alle 13,40. A seguire invece Una vita con una puntata inedita in onda alle 14,10 poi Bitter Sweet-Ingredienti d’amore e per finire il pomeriggio in compagnia delle soap anche Il segreto!