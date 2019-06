Beautiful anticipazioni: è guerra tra Bill e Katie, chi la spunterà?

Katie non avrebbe pensato di dover arrivate a una nuova guerra con Bill ma a quanto pare, sta per succedere quello che mai avrebbe voluto. Katie ama moltissimo suo figlio e farebbe di tutto per lui. Putroppo però Bill continua a voler essere sempre il personaggio che conta, l’uomo che comanda…Le anticipazioni di Beautiful per la puntata in onda domani 20 giugno 2019 ci rivelano che tra Bill e Katie inizierà una vera e propria guerra per la custodia del piccolo; Bill non perdona a Katie il fatto di aver scelto Thorne come punto di riferimento per il piccolo che sembra essere molto legato al fratello di Ridge, cosa che Bill non può assolutamente permettere. Non si rende però conto che il bambino si è legato a Thorne perchè lui non c’è mai…Che cosa succederà adesso? Ve lo raccontiamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani, ecco le ultime news per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 20 GIUGNO 2019

Katie non riesce a credere che Bill abbia seriamente intenzione di chiedere l’affido esclusivo di Will. Lui non c’è mai stato per il bambino, ha saltato tutti gli appuntamenti, si è spesso dimenticato dei loro incontri. Il piccolo ovviamente non ha un legame con lui…E Bill, che adesso sembra voler a tutti i costi fare il padre se n’è reso conto ma invece che darsi la colpa di quello che sta succedendo, punta il dito contro Katie che avrebbe tutte le colpe. La Logan però questa volta non ci sta e, seppur a malincuore, decide di agire contro Bill. Anche lei chiederà la custodia esclusiva del piccolo. Tra i due quindi inizia una nuova guerra: chi la spunterà? Bill pensa di essere un padre modello e mette Thorne in guardia perchè lui non avrà nulla a che fare con il suo bambino…

Nel frattempo a qualche metro di distanza, Steffy si gode la sua bambina. Al momento per lei Kelly è tutto e non ha nessuna intenzione di pensare al resto se non al lavoro…

Katie rinfaccia a Bill di non esser stato presente con Will solo per i suoi affari personali mentre lui dice di esser stato assente perchè dirige un impero non un negozio di vestiti…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 20 giugno 2019 su Canale 5.