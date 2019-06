Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli inizia a lavorare per Demet?

Ultima puntata della settimana per Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda su Canale 5 il 21 giugno 2019. La soap turca ha conquistato il pubblico di Canale 5 che sta seguendo con affetto le avventure dei protagonisti. Che cosa succederà nella puntata in onda domani 21 giugno 2019? Lo scopriamo subito con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata…Il piccolo Bulut che fine farà? Troverà pace o continuerà a essere usato nelle guerre tra i componenti della sua famiglia?

Scopriamo quindi quello che sta per succedere con le anticipazioni di Bitter Sweet che ci aspetta domani con l’ultima puntata della settimana!

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 21 GIUGNO 2019

Bulut, per volere del giudice, è stato dato temporaneamente in affidamento agli zii Hakan e Demet, grazie ad alcuni documenti segreti trafugati. Al momento nessuno sa che dietro a questa storia c’è anche la sorella di Nazli: è stata lei a fare le foto e a vendere poi i documenti utili a Demet…Nazli ovviamente non lo immagina lontanamente, non sa che sua sorella potrebbe essere pronta a tanto pur di avere del denaro… Il bambino è scioccato e Nazli viene invitata a fargli visita. Lo scopo in realtà è un altro: convincerla a lavorare in quella casa piuttosto che da Ferit. La proposta non alletta la ragazza, che però si sente in dovere di aiutare il bambino per quanto in suo potere; decide perciò di prendersi un giorno per pensare, ma una nuova scoperta la dissuaderà.

Ferit scoprirà tutto quello che Demet sta facendo alle sue spalle? Si renderà conto di che guerra sta iniziando? Lui vorrebbe solo il bene del piccolo Bulut ma a quanto pare le cose sono molto più complicate…Ferit inoltre si è molto legato anche a Nazli nonostante cerchi di negare l’evidenza…

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Bitter Sweet. La soap turca ci aspetta come sempre, anche domani alle 14,45 su Canale 5 con una puntata inedita da non perdere. A seguire invece potremo vedere un nuovo episodio de Il segreto.