Una vita anticipazioni: Cristina Novoa cede, Blanca e Diego riavranno il loro bambino?

Ultime news da Acacias 38 e anticipazioni della puntata in onda domani 17 luglio 2019. Cosa succederà nel prossimo episodio di Una vita in onda proprio domani alle 14,10 su Canale 5? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano la trama del prossimo episodio. Avrete visto che Carmen ha deciso di raccontare a Diego quello che sa sull’orfanotrofio dove Ursula si reca spesso. Diego, che non è ingenuo, ha capito che c’è qualcosa che la Dicenta sta nascondendo. Il problema però è che Diego si fida di suo fratello Samuel e non sa che invece c’è anche lui dietro tutta questa macchinazione. D’altro canto Cristina Novoa sembra essere stanca e anche amareggiata per tutte le menzogne che ha dovuto raccontare a Blanca e inizia a cedere, vuole dirle finalmente tutta la verità? Blanca e Diego avranno modo di scoprire quello che è successo davvero e che cosa si nasconde dietro a queste bugie raccontate per settimane a entrambi?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 17 LUGLIO 2019

Pentita per le numerose menzogne che ha raccontato, Cristina cerca di confessare la verità a Blanca, ma Ursula glielo impedisce.Ancora una volta la Dicenta mette il suo zampino e fa si che Blanca non scopra la verità su quello che sta succedendo e anche su suo figlio che è ancora vivo e ben nascosto… Arturo nasconde a tutti quanti la sua imminente cecità. Flora crede di essere innamorata di Paquito, anche se quest’ultimo non la corrisponde. Peña consola la ragazza, che accetta poi di vendere la Deliciosa così come vuole Iñigo. Anche Liberto capisce che i malumori di Susana e Rosina sono stati innescati dalla Novoa. Le donne del quartiere sono state plagiate dalla Novoa e forse è arrivato il momento di mettere fine a questa vicenda…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 17 luglio 2019 su Canale 5.