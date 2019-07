Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Hakan si vendicherà su Demet?

Quante bugie e inganni nella soap più amata dai giovani in estate. Parliamo di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. Come avrete visto negli ultimi episodi Hakan ha giocato le sue carte e sta usando Ayala per mettere Deniz dalla sua parte. Il marito di Demet, sapendo che la cantante è molto gelosa del suo ex fidanzato, ha fatto in modo che Deniz sapesse dei documenti, del furto e di Asuman nella speranza che sia lui che Ferit capiscano che non possono fidarsi di Nazli. Ma il piano di Ayala andrà come Hakan si immagina? Per il momento a quanto pare l’uomo avrà altro a cui pensare viste le mosse che Demet ha intenzione di fare e ha fatto…La donna infatti, spaventata dalla possibilità che suo marito potesse farle del male per via delle foto e di quello che ha scoperto, lo ha denunciato alla polizia…Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani alle 14,45 come sempre su Canale 5.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 26 LUGLIO 2019

Dopo aver ascoltato una conversazione privata di Hakan, Demet decide di denunciare alla polizia i loschi traffici di suo marito. Nel frattempo, fervono i preparativi per il ristorante di Nazli.

La polizia fa irruzione nel magazzino dove si trova Hakan, che viene colpito ad un braccio; nonostante questo, riesce comunque a presenziare al servizio fotografico organizzato da Demet e la cosa sorprende molto sua moglie. Intanto, Nazli vede coronare il suo sogno: il ristorante ha finalmente aperto! Finalmente tutto quello che ha sempre desiderato si sta concretizzando e adesso Nazli spera che le cose possano davvero andare come ha sempre sperato. Ma sarà l’inizio di un grande sogno oppure l’inizio di qualcosa di molto complicato?

Lo scopriremo nelle prossime puntate. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati su quello che accadrà nella soap di Canale 5.