Beautiful anticipazioni: Thorne e Katie marito e moglie, avranno l’affido?

E’ arrivato il momento degli auguri a Katie e Thorne: nella puntata di Beautiful in onda domani vedremo il loro matrimonio. Una cerimonia semplice preparata in poco tempo per celebrare questa unione prima della udienza per l’affido di Will. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful in onda domani 31 luglio 2019. Che cosa succederà a Los Angeles? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio dagli Usa. Avrete visto che Thorne e Katie hanno fatto di tutto per potersi sposare prima dell’udienza con la decisione del giudice. Ridge dal canto suo sta cercando di corrompere il giudice che gli deve un favore. Ma anche Bill pensa di giocare questa carta. Quale sarà la decisione finale del giudice rispetto all’affido del bambino?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 31 LUGLIO 2019

Ridge fa il testimone di nozze a Thorne, felice di questa nuova famiglia che sta nascendo. Brooke era restia a questo matrimonio anche perchè si è sempre schierata dalla parte di Bill. Ma alla fine le nozze sono state celebrate. Katie e Thorne si sono scambiati le promesse e adesso si scambiano anche gli anelli mentre Ridge ed Eric sono molto felici di avere Katie di nuovo in famiglia ( non dimentichiamo che la donna è stata sposata anche con Ridge ma del resto, Beautiful è anche questo).

Tutto è bene quel che finisce bene? Probabilmente dipenderà da Bill e da quella che sarà la decisione del giudice in merito all’affido del bambino. Ridge dal canto suo continua a fare pressione sul giudice con la speranza che Katie e Thorne possano ottenere senza troppe difficoltà l’affido del bambino. Ma che cosa succederà e quale sarà la decisione del giudice? Carter intanto celebra l’unione di Katie e Thorne che insieme al piccolo Will festeggiano questo momento romantico.

Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire quello che accadrà nelle prossime puntate della soap americana. Vi ricordiamo che per Beautiful sta per arrivare una pausa! Leggi qui i dettagli per scoprire quando non andrà in onda