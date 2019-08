Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: cosa succederà dopo la pausa di Ferragosto?

Lunedì pomeriggio sintonizzandovi su Canale 5 vi renderete conto che la vostra soap preferita non va in onda. Tutto nella norma! Mediaset infatti ha studiato una breve pausa anche per Bitter Sweet-Ingredienti d’amore che torna in onda dopo Ferragosto. Anche la soap turca quindi si prende qualche giorno di meritato riposo e si torna dopo la pausa del Ferragosto. E noi nelle nostre anticipazioni di oggi vi raccontiamo quello che succederà nelle ultime puntate del mese di agosto 2019.

Non ci resta quindi che scoprire quelle che sono le ultime news…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: COSA SUCCEDERA’ DOPO FERRAGOSTO?

Come avrete visto nelle ultime puntate di Bitter Sweet in onda prima della pausa, Ferit e Nazli sono diventati marito e moglie. Il giovane imprenditore ha organizzato questo matrimonio per cercare di avere l’affido del piccolo Bulut. E alla fine è riuscito a ottenerlo e lui e Nazli, come vedremo nelle prossime puntate della soap, formeranno una bella famiglia. Ma questa novità ovviamente cambierà molte cose visto che Hakan e Demet perderanno le loro quote nella società non essendo più i genitori del bambino…

Ferit continuerà dal canto suo a indagare sulla morte dei genitori di Bulut…

A tal proposito, Demet (Alara Bozbey) scoprirà che è stato Hakan ad organizzare l’incidente automobilistico in cui sono morti il fratello Demir e la cognata Zeynep, l’uomo farà di tutto per evitare che la consorte lo denunci alla polizia e metterà in moto un diabolico piano. Demet sarà costretta a vivere segregata in casa mentre degli scagnozzi di suo marito la spiano e la osservano nel corso della giornata.

Come dicevamo in precedenza, ferit continuerà a indagare e prenderà anche una persona per cercare di capire come sia coinvolto Hakan in questa vicenda…Grazie a Bekir (Emre Kentmenoglu), Hakan capirà che Tahir, un ragazzo assunto dal suo meccanico di fiducia, è in realtà una spia di Ferit Aslan (Can Yaman) e, ovviamente, vorrà sbarazzarsi definitivamente di lui. Per Hakan quindi ci saranno due problemi in più di cui sbarazzarsi…