Il segreto anticipazioni: Alvaro pronto a conquistare Elsa ma la sta ingannando, come finirà?

Antolina ancora una volta vuole ferire Elsa e per farlo, in questo caso, sta usando Alvaro. Vi raccontiamo quelle che sono le ultime news da Puente Viejo con la trama della puntata de Il segreto in onda domani 13 settembre 2019. Ma prima di svelarvi quello che sta per succedere vi diamo anche una informazione di “servizio”. Ci sono ottime notizie per chi domenica deciderà di godersi un pomeriggio a tutta soap! Il segreto infatti andrà in onda al posto di Domenica Live che slitta di una settimana per cui la soap sarà trasmessa ( sempre che non ci siano cambiamenti dell’ultima ora) dal primo pomeriggio, dopo Beautiful e Una vita, al pre serale quando cederà il posto a Caduta Libera.

E adesso torniamo a Puente Viejo con le anticipazioni e la trama della puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 13 SETTEMBRE 2019

Saul non ha più intenzione di farsi mettere i piedi in testa dai Molero e per questo motivo pensa che non ci sia altro da fare che uccidere Pedro. Per fortuna però Consuelo riesce a bloccare il ragazzo prima che possa compiere un gesto di cui pentirsi per sempre anche perchè già è successo di tutto a causa di quella famiglia…

Nel frattempo Maria e Roberto continuano a organizzare la loro fuga anche se Francisca sembra aver capito che la sua figlioccia sta tramando alle sue spalle e pensa a quale mossa fare…

Invece Antolina ha fatto le sue minacce ad Alvaro e adesso vuole che l’uomo sposi il prima possibile Elsa. Il medico è felice di ricevere i consigli di Antolina anche se non gli piace essere minacciato. Per il momento la moglie di Isaac però sta dando i consigli giusti al dottore ed Elsa sembra essere sempre più vicina a lui…Ma come andrà a finire questa storia, Elsa accetterà davvero di sposare Alvaro? La story line sarà ricca di colpi di scena e sarà ovviamente tra le più intriganti delle prossime puntate de Il segreto…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani su Canale 5.