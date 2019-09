Beautiful anticipazioni si torna al sabato, Ridge affronta Brooke: il matrimonio finisce?

Sarà una lunghissima settimana quella in compagnia delle soap di Canale 5. Dal 14 settembre infatti le soap andranno in onda sia al sabato che alla domenica. E Beautiful ci aspetta con una nuova puntata in onda domani 14 settembre 2019. Pronto per scoprire che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani. Avrete visto che Steffy ha scoperto che Brooke e Bill sono di nuovo vicini e ha deciso anche per amore di suo padre di dirgli tutto, perchè la verità viene sempre al primo posto. Steffy ha preso la sua decisione ma non riesce a concentrarsi perchè al momento sta ancora pensando a quello che ha visto e alla fine decide che è arrivato il momento di affrontare suo padre. Anche Wyatt infatti si è reso conto che Steffy non gli sta dando retta e che sembra essere altrove con la testa…E’ il momento di agire? Sembra proprio di si. Scopriamo quindi le anticipazioni e la trama della puntata di Beautiful di domani.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 14 SETTEMBRE 2019

Ridge è sconvolto per quello che Steffy gli ha detto. Pensava che la cosa più brutta che Brooke avesse fatto fosse quella di stare vicino a Bill ma si sbagliava perchè lei è andata oltre. Ridge non può perdonare quello che è successo a Brooke perchè lo ha fatto con Bill, l’uomo che lui odia di più al mondo. Steffy cerca di riportarlo alla calma ma Ridge non vuole sentire ragioni e decide di affrontare Brooke per metterla di fronte alle sue responsabilità. Forrester quindi va a parlare con Brooke e le rivela quello che ha scoperto. La Logan probabilmente non si aspettava di esser stata vista mentre baciava Bill e non si aspettava questo faccia a faccia…

Che cosa succederà adesso? Come si giustificherà Brooke? E soprattutto che cosa farà Ridge le perdonerà anche questo errore? Non ci resta che seguire la puntata di Beautiful in onda domani 14 settembre 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo che dopo Beautiful andrà in onda anche Una vita, a seguire Il segreto e poi torna Silvia Toffanin con Verissimo.