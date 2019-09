Il segreto anticipazioni: come si vendicherà Fernando di Francisca? Sarà Maria a pagare?

Brutte notizie per Isaac che pensava di aver in qualchemodo convinto Elsa a non sposare Alvaro…La ragazza infatti ha accettato e, dopo averlo detto al dottore lo comunica anche a tutte le persone che le stanno più a cuore. Sembra proprio che il piano di Antolina stia andando come deve andare…Ma che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domani sabato 21 settembre 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata…

Vi ricordiamo che Il segreto al sabato ci aspetta alle 15,15 su Canale 5. A seguire andrà in onda poi Verissimo con una nuova puntata ricca di ospiti.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 21 SETTEMBRE 2019

Fernando sapeva di non essere ben voluto alla Villa ma non immaginava che Francisca gli avrebbe dato il benservito con questi modi. Eppure se ne deve fare una ragione: adesso deve andare via. E sa benissimo che per colpa della donna ha anche commesso un nuovo grave errore visto che Maria non si fida più di lui…Ma il Mesia si sa, non ama le uscite di scena con basso profilo e forse sta pensando a qualcosa da fare. Una vendetta?