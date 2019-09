Il segreto anticipazioni prima serata: Alvaro minaccia Antolina, andrà via con i soldi di Elsa da solo?

Che gran caos a Puente Viejo. Antolina pensava di avere tutto sotto controllo con le sue minacce ad Alvaro ma non aveva capito che il dottore può essere molto pericoloso. E adesso è lei che deve stare attenta…Le anticipazioni de Il segreto per la puntata in onda oggi 24 settembre 2019 in prima serata, ci rivelano infatti che il medico non ha nessuna intenzione di sottostare alle richieste della donna anzi…Nel frattempo Julieta dopo le parole di Francisca sembra essere in qualche modo diversa, si è ridestata da quella situazione in cui viveva ormai da settimane? Se Julieta potrebbe stare meglio, c’è invece chi non sembra affatto riprendersi. Parliamo di Don Anselmo. Il prete ha cercato di togliersi la vita ma per fortuna Raimundo e Berengario lo hanno fermato…Quali sono adesso le sue intenzioni? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo.

Vi ricordiamo che la soap ci aspetta oggi 24 settembre 2019 su Rete 4 alle 21,20. A seguire andrà in onda una puntata lunga di Una vita ( leggi qui le anticipazioni ).

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI OGGI PRIMA SERATA

Il medico è stato molto chiaro con Antolina: deve smettere di pensare di essere lei a comandare. Alvaro le ha ricordato che lui è uno dei pochi a conoscere un grande segreto che la riguarda. E’ stato lui infatti a curarla durante l’aborto e lui sa bene che il bambino che portava in grembo non era un bambino di sei o sette mesi, ma aveva solo tre mesi…Antolina non si aspettava una situazione simile…

Tiburcio si preparava a prendersi cura del famoso leone ma a quanto pare è successo qualcosa…Pancho è scappato… Julieta riesce finalmente a parlare a Saul di ciò che le hanno fatto Eustaquio e Lamberto Molero: i due si baciano e si promettono a vicenda di stare l’uno al fianco dell’altra

Per Don Anselmo è arrivato il momento di dire addio a Puente Viejo: andrà in ritiro spirituale e lascerà il paese. Il suo sarà solo un arrivederci? Per il momento possiamo dirvi che nelle puntate spagnole della soap il prelato non ha fatto ritorno per cui immaginiamo che sarà un addio!

Appuntamento alle 21,20 su Rete 4 con una nuova puntata de Il segreto.