Una vita anticipazioni: chi è davvero Padre Telmo, cosa vuole da Lucia? La donna scoprirà la verità sul quadro?

Per un prete che dice addio alla soap lasciando i telespettatori molto turbati, ce n’è uno che invece arriva ed è destinato a diventare protagonista. Don Anselmo sta per lasciare per sempre Il segreto mentre i fans di Una vita sono pronti a conoscere Padre Telmo, uno dei nuovi arrivati nella storia. Chi è quest’uomo e che cosa vuole da Lucia? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda il 29 settembre 2019 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 29 SETTEMBRE 2019

Mentre Telmo decide di organizzare un’orazione per quelli che sono rimasti feriti nell’attentato della Galleria Alday, Rosina e Susana scoprono che Liberto deve essere operato. Ad occuparsi del caso dell’uomo ci penserà il dottor Higinio Baeza. Le due signore sono molto preoccupate ma si rendono conto che non c’è molto da fare se non fidarsi del lavoro del dottore…

Tutti le residenti di Acacias restano abbagliate dalla bellezza di Padre Telmo, che intanto promette a Lucia che l’aiuterà a fare indagini sul simbolo stampato nella sua croce. Inoltre, la Alvarado offre il suo supporto a Samuel ma quest’ultimo, ormai indebitato fino al collo, la tratta con disprezzo. Samuel è convinto che salverà il suo buon nome e che troverà un modo per uscire da questa situazione ma a quanto pare le cose sono più complicate di quello che lui immagina. E il pubblico a casa continua ancora a chiedersi: che cosa c’è dietro l’esplosione della galleria che Samuel aveva appena inaugurato? C’è lo zampino di qualcuno che vuole il male dell’Alday o si è trattato di un semplice incidente? E se l’esplosione fosse invece collegata al quadro che Lucia ha visto? Chi erano le persone del quadro, chi portava la collana che lei indossa come unico ricordo di sua madre? E ancora, chi è davvero padre Telmo e che cosa vuole da Lucia?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 29 settembre 2019. Vi ricordiamo che la soap spagnola andrà in onda dalle 14,30 dopo Beautiful alle 15,20 circa. A seguire Il segreto e poi Domenica Live!